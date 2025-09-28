Sepsi și Csikszereda au făcut parte din urna a doua la tragerile la sorți pentru Cupa României, iar în cele din urmă ambele au picat în Grupa C. Mai mult, cele două grupări se vor și duela.



Miercuri, 29 octombrie, de la ora 17:00, Csikszereda va primi vizita celor de la Sepsi la Miercurea Ciuc.



Presa din Ungaria a scris despre duelul celor două echipe din Cupa României. Atât Sepsi, cât și Csikszereda sunt două cluburi care fac parte din Ținutul Secuiesc.



Reacția ungurilor după ce au aflat că Sepsi și Csikszereda se vor întâlni în Cupa României



”La fel ca și în sezonul trecut, cele două echipe secuiești au fost repartizate în aceeași grupă din Cupa României, însă de această dată se vor și întâlni și pe teren. În actualul format special, fiecare echipă joacă trei meciuri în grupele de șase, iar echipele extrase din aceeași urnă trebuie să se dueleze.



Cum atât Sepsi OSK, câștigătoare a Cupei în 2022 și 2023, cât și FK Csikszereda au fost repartizate în urna a doua, tragerea la sorți a stabilit ca acestea să facă parte din Grupa C, ceea ce înseamnă că se vor înfrunta la Sfântu Gheorghe, în etapa a treia, între 16 și 18 decembrie (n.r. de fapt, duelul este programat în prima etapă, între 28-30 octombrie).



Celelalte echipe din grupă sunt Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Metalul Buzău și Sporting Liești. FK va juca împotriva echipei din Cluj și a celor din Buzău, iar Sepsi va întâlni adversarii din Galați și Liești”, a scris Nemzeti.

