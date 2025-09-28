A fost primul duel direct între cele două rivale toscane în prima ligă din Italia după 1991. Fiorentina a avut două goluri anulate, Pisa unul, iar ocaziile mari au venit la ambele porți.



Moise Kean a fost cel mai periculos pentru oaspeți, însă fie a fost blocat, fie a fost surprins în ofsaid. De partea cealaltă, Meister a înscris un gol superb pentru Pisa, dar reușita a fost anulată pentru henț.



Pisa a dominat finalul meciului, însă apărarea Fiorentinei a rezistat, iar confruntarea s-a terminat fără goluri, spre frustrarea fanilor prezenți pe „Arena Garibaldi”.



Marius Marin, notat cu 6,8



Marius Marin a fost din nou om de bază pentru Pisa, fiind titular pentru a cincea oară consecutiv în Serie A.



Românul a fost schimbat în minutul 67, după ce și-a făcut treaba la mijlocul terenului. Specialiștii de la Flashscore i-au oferit nota 6,8 pentru evoluția sa.



Pisa rămâne fără victorie după cinci etape, în timp ce Fiorentina traversează și ea o perioadă dificilă, cu două eșecuri la rând înaintea acestei remize.

