Gigi Becali: ”Tănase e cel mai bun jucător român!”

După victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică în care, a dezvăluit, printre altele, care este cel mai bun fotbalist român în acest moment și care nu ar trebui să lipsească de la echipa națională.

Patronul de la FCSB l-a nominalizat pe Florin Tănase, fotbalistul pe care îl consideră a fi mult peste Dennis Man sau Daniel Bîrligea.

”Cel mai bun jucător din România e Tănase, cel mai bun jucător român, de la echipa națională. Mai bun și decât Man, mai bun decât toți, și decât Bîrligea, cel mai bun jucător e Tănase, așa cred eu, un jucător care îți organizează tot jocul”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.