„Pușcăria pușcăriilor!“: Jucătorul pe care Becali l-a distrus după Turcia – România

Mirel Rădoi (45 de ani), dacă și-a făcut iluzii cum că Gigi Becali s-a schimbat și nu se va mai băga în discuțiile tehnico-tactice de la FCSB, ar cam trebui să se trezească la realitate, după Turcia – România (1-0). Modul în care patronul roș-albaștrilor s-a dezlănțuit după partida de la Istanbul, fără pic de respect pentru Mircea Lucescu (80 de ani), ne demonstrează că același tratament îl va avea și Mirel Rădoi, în viitorul foarte apropiat. Până atunci însă, Becali, după ce a distrus toată naționala, a trecut și la nominalizări, în cadrul intervenției sale, la Fantaik.

„Rațiu? Îmi plăcea. Pușcăria pușcăriilor!“ După ce a desființat jocul tricolorilor, la Istanbul, latifundiarul din Pipera a luat în vizor și câteva nume concrete. „Rațiu, ăla, îmi plăcea, ziceam că joacă la orice echipă din lume. Bă, pușcăria pușcăriilor. Nu poți să spui de Bîrligea că nu a jucat bine, bine e când dă gol, pasă de gol, el a fost fundaș azi. Toți au fost fundași. Dacă nu poți să faci trei pase? Nicio notă lui Bîrligea, ca să-i dai notă trebuie să aibă omul o minge să vezi ce face cu ea. El nu a participat la examen, cum să primească notă? Că nu l-au lăsat ceilalți candidați. De ce ne-am apărat? Că nu am putut. La niște fotbaliști slabi, o echipă turcească de 2 lei…“, a spus patronul FCSB-ului.

Remarcații lui Becali după Turcia – România: Bancu, Drăgușin, Dragomir Și, totuși, în ciuda părerilor sale vehemente, Becali a găsit și puterea de a remarca doi, trei jucători pentru evoluțiile lor peste media echipei. „Prea slabi noi, din cale afară. Toată echipa. Putem spune că Bancu a jucat mai bine, poate Drăgușin cât de cât. Poate și Dragomir, ăla, la mijlocul terenului a fost bun“, a spus omul de afaceri.