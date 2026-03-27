Antrenorul ar avea o ofertă de 1,6 milioane de euro din partea unui club din zona Golfului.

Gigi Becali: ”Dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți lui Rădoi!”

Gigi Becali speră însă că va reuși să îl convingă pe technician să semneze un contract și pentru următorul sezon și să continue treaba pe banca roș-albaștrilor.

Finanțatorul de la FCSB a pus deja pe masă o ofertă pentru antrenorul de 45 de ani. Becali spune că este dispus să îi ofere lui Rădoi un salariu de un milion de euro în cazul în care va reuși să o califice pe FCSB în Champions League, lucru care, evident, ar putea fi valabil din vara anului viitor. În cazul în care FCSB se va califica în Europa League, Gigi Becali spune că ar fi dispus să îi ofere până la 600.000 de euro tehnicianului.

”Nu mai pleacă, da. Păi, dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți. La FCSB, dacă intră în Liga Campionilor, poate să câștige și un milion. Dacă e doar Europa League, 500 – 600 de mii de euro. Cu tot cu salariu.

Are oferta din Golf. O are scrisă deja. Din vară, cu data de… Contractul e semnat din vară cum ar veni. Oferta e făcută. Clubul de acolo i-a trimis-o lui să o semneze.

Eu le-am spus: semnați-o voi și o semnez și eu. Ce deduci? I-au făcut o ofertă, semnează-o tu, Mirele, iar noi să vedem dacă contra-semnăm la vară sau o facem că e pierdută. Oferta din Golf e de 1,6 milioane de euro cu staff-ul cu tot”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.