Fosta arbitră asistentă Elif Karaarslan și fostul observator Orhan Erdemir au fost suspendați pe viață de către fedederația turcă de fotbal, după ce ar fi apărut într-un videoclip interzis minorilor.

Elif Karaarslan s-a reprofilat și face o mică avere pe lună

Fosta arbitră asistentă și-a susținut nevinovăția la momentul respectiv, dar decizia turcilor a rămas neschimbată.

Astfel că, Elif Karaarslan a fost nevoită să se reprofileze și a devenit influencer. Turcoaica nu poate să se plângă în legătură cu noua sa carieră, pentru că în urma contractelor cu diferite branduri și diferitelor colaborări are încasări de aproximativ 55.000 de euro lunar, conform Kurir.