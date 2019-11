"Nu am nicio emotie, stadioanele vor fi in regula!" Gica Popescu, despre situatia nationalei: "Ne temem de echipe pe care le aveam la indemana in trecut"

Spania - Romania se vede in direct azi, de la 21.45, pe PRO TV. De asemenea, toate fazele meciului pot fi revazute pe www.sport.ro.

Gica Popescu, consilierul onorific al primului ministru, a vorbit de pe santierul unuia dintre stadioanele in constructie despre finalizarea acestora, dar si despre situatia nationalei si a lui Cosmin Contra.

"Vizitele vor fi din ce in ce mai dese, incepand cu anul viitor, este bine, vom colabora cu reprezentantii UEFA astfel incat la data inceperii meciurilor sa fim in regula, eu nu am nicio emotie. Nu stiu despre stadionul Giulesti si schimbarea numelui.

Ne dorim un EURO cu nationala calificata, lucrurile s-au complicat dupa meciul cu Suedia. Ne agatam de sansa cu Liga Natiunilor, ar fi pacat sa lipsim pentru ca este un campionat pe care il organizam acasa. Eu inca mai sper.

Eu privesc din perspectiva activitatii mele de la nationala, mi se pare ciudat ca am ajuns la un nivel in care sa ne temem de echipe pe care le aveam la indemana. Singura problema pe care ne-o puneam era cate goluri marcam. Am ajuns la acest nivel, din pacate, insa privesc partea plina in continuare si sper ca meciurile de la baraj sa le disputam in asa fel incat sa ajungem la EURO.

Cat timp Cosmin este inca selectioner este de bun simt sa il respectam si sa nu vorbim despre inlocuitori. La nivelul echipei nationale nu am avut rezultatele dorite, intotdeauna antrenorul plateste, insa nu este el principalul vinovat.

Avem o miza cu Spania: imaginea! Cred ca este o miza importanta, sunt jucatori tineri care joaca la echipe importante, care trebuie sa isi dovedeasca valoarea", a declarat Gica Popescu in exclusivitate la PRO X.