România a pierdut șansa de a merge la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată din semifinala barajului de Turcia.

La Istanbul, turcii s-au impus cu 1-0 în fața „tricolorilor” lui Mircea Lucescu, grație unicului gol al partidei, marcat de Kadioglu în minutul 53.

Ionuț Rada, sigur că Gică Hagi este cea mai bună variantă pentru națională

Gică Hagi pare să fie alegerea Federației pentru postul de selecționer, după ce „Regele” i-a cedat acțiunile de la Farul lui Gică Popescu.

Contactat de Sport.ro, Ionuț Rada a vorbit despre revenirea pe banca României a lui Gheorghe Hagi și e de părere că fostul fotbalist legendar al României este cea mai bună variantă în momentul de față.

„Hagi e un om care a construit după cariera de fotbalist. A construit la Constanța, e unul dintre visurile sale acela de a antrena la echipa națională. Cred că Hagi are nevoie de o echipă care să îl înțeleagă și să îl susțină în tot ceea ce ar construi la echipa națională dacă el ar fi ales. Cred că opțiunea cea mai bună pentru noi, din punctul de vedere al cunoștințelor, al experienței, tot ceea ce știe despre fotbalul românesc, și ce înseamnă echipa națională pentru el.

E Hagi și e o alegere bună. Vom vedea care va fi strategia lui de a încerca să aducă jucători la echipa națională, cum va reuși să îi dezvolte. El a avut acea experiență la echipa națională scurtă, la început de antrenorat, dar meseria de antrenor de lot național e foarte grea.

Va fi o provocare pentru Gică Hagi, chiar dacă multă lume spune că e opțiunea cea mai bună, va trebui să vedem exact care va fi planul lui, pentru că timpul e limitat la echipa națională și trebuie să aduci rezultate cât mai rapid. Întotdeauna în ultimii ani e tensiune în jurul Federației și a echipei naționale, în afara turneului din Germania.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

După eliminarea din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, pentru România urmează meciul amical cu cealaltă învinsă de pe traseu, Slovacia.

Naționala care a pierdut 3-4 în fața lui Kosovo va juca un meci de pregătire cu „tricolorii” lui Lucescu marți, 31 martie, de la 21:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.