Ricardo Cadu (44 de ani) s-a întors cu noroc, la CFR Cluj! Pentru că, înaintea derby-ului, a fost prezentat în fața publicului, în funcția de director sportiv. Iar apoi, a asistat la victoria uriașă a CFR-ului, în fața Universității, care a apropiat echipa lui Pancu la doar 2 puncte de lider.

După această revenire triumfală, la CFR, echipă cu care a cucerit șapte trofee, în perioada 2006-2014, Cadu a explicat rolul său, la club.

„M-am întors ca director sportiv, dar deja plec în Portugalia. Cu treabă pentru CFR mă duc în Portugalia. Sper să ajut clubul. Vrem să readucem CFR acolo unde îi e locul. Rolul meu va fi să aduc jucători și să fiu aproape de echipă“, a spus Cadu, la Digi Sport.

Fostul fundaș s-a arătat impresionat de ce a reușit Daniel Pancu, la CFR.

„El e acum cel mai bun antrenor din România. A reușit un miracol, la CFR! La derby, atitudinea mi-a plăcut, iar CFR a meritat să câștige. Eu vreau ca CFR să ia titlul, anul acesta. Dacă nu-l vom lua noi, n-am nicio preferință. Meciul nostru cu Universitatea Craiova va fi foarte important“, a completat Cadu.