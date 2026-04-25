Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Michailidis (PAOK) a deschis scorul în minutul 15, iar Fountas (OFI Crete) a restabilit egalitatea în minutul 28. Nuss (OFI Crete) a dus scorul la 2-1 în minutul 50, iar Alexander Jeremejeff (PAOK) a egalat în minutul 90+8. Leya Iseka a marcat golul victoriei în minutul 105+4.

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a pierdut meciul în prelungiri , după ce la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-2

Jurnalistul sportiv grec, Stavros Soundoulides, care a oferit în februarie un interviu pentru Sport.ro legat de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, a descris într-un singur cuvânt echipa pregătită de antrenorul român la finalul Cupei Greciei: ”naivă”.

El a evidențiat că OFI Crete a câștigat pe merit meciul. Clubul și-a adjudecat a doua cupă din istorie după ce a învins-o în 120 de minute pe PAOK Salonic la Volos.

”OFI a câștigat pe merit în acest an Cupa Greciei, a doua din istoria sa, împotriva unui PAOK naiv”, a scris Stavros Soundoulides, potrivit gazzetta.gr.

Cum arată echipele de start

PAOK Salonic: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Zivkovic, Ozdoev, Meite, Taison - Konstantelias, Mythou; Rezerve: Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Monastirlis, Pavlenka, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris; Antrenor: Răzvan Lucescu

OFI Crete: Christogeorgos - Kostoulas, Poungouras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss; Rezerve: Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Katsikas, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Lilo, Marinakis, Neira, Theodosoulakis; Antrenor: Christos Kontis