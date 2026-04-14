Ioan Becali consideră că preluarea echipei naționale reprezintă o provocare uriașă, principala problemă a primei reprezentative fiind aria restrânsă de selecție. Agentul de jucători a făcut o paralelă cu selecționerii din deceniile trecute, care beneficiau de fotbaliști angrenați la cel mai înalt nivel.

Potrivit lui Becali, decăderea fotbalului românesc pe plan internațional îi va îngreuna semnificativ misiunea tehnicianului.

„Hagi se înhamă la o muncă foarte grea. Hagi e bine, rămâne tot el, însă e o muncă riscantă, pentru că nu are material! Uitați-vă la Pițurcă, până și el a avut material la echipa națională. Nu mai spun de Ienei, care a fost și la Campionatul European din 2000. Nu mai spun de Iordănescu! Cu asta, basta! Noi nu mai avem material, avem jucători transferați cu chiu, cu vai… Dacă am ajuns pe poziția 56 în clasamentul FIFA…”, a transmis Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Strategia de ieșire din criză

Pentru a evita presiunea inerentă a lipsei de rezultate, Ioan Becali îl sfătuiește pe Hagi să comunice public un termen clar și un obiectiv realist, asumându-și retragerea în cazul unui eșec în preliminarii.

„Hagi are o singură șansă: să spună: 'Dacă eu, în doi ani, până la Campionatul European, nu calific echipa, din nu știu ce motive, am pierdut cu echipele din top 5 de pe continent, iar această generație de jucători pe care o voi selecționa nu îmi dă de înțeles că pot să atac și Mondialul, atunci mă retrag'. Asta e singura situație în care el poate scăpa”, a explicat fostul impresar.

În eventualitatea în care nici mandatul „Regelui” nu va revigora echipa națională, Becali propune o schimbare totală de viziune, mizând pe antrenori din noul val.

„Acum toată lumea vede, presa vede, sunt comentatori pe toate posturile, își spun toate ideile și critică, de multe ori ilegal, alteori documentat. Hagi nu trebuie să intre în criza lipsei de rezultate. Dacă nici Hagi nu va reuși, atunci va trebui să aducem antrenori tineri pentru jucători tineri. Să fie o diferență de 7-10 ani, nu mai mult”, a încheiat acesta.