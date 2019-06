Gica Hagi a plecat de urgenta din Italia sa negocieze transferul lui Ianis! Ce suma ofera un club din Bundesliga pentru jucatorul Romaniei U21

Ianis Hagi este unul dintre cei mai cautati jucatori ai nationalei Romaniei de tineret dupa evolutiile de la EURO U21.

Ianis Hagi poate ajunge in Bundesliga! Dorit si de Sevilla, Ianis ar putea ajunge la Hoffenheim! Gica Hagi a plecat inaintea partidei cu Franta in Germania pentru a discuta cu oficialii clubului care a terminat pe locul 9 in sezonul trecut din Bundesliga, scrie Fanatik.

Cei de la Hoffenheim sunt gata sa ofere 7 milioane de euro pentru Ianis, insa Gica Hagi nu a oferit un raspuns. El a declarat in trecut ca prioritar pentru Ianis Hagi este sa ajunga la o echipa la care sa fie om de baza.

E dorit si in Premier League

Ianis Hagi are variante din toate campionatele importante ale Europei. Din informatiile Sport.ro, un club din Premier League a pus pe masa aceeasi suma ca Hoffenheim, 7 milioane de euro. Gica si Ianis Hagi asteapta incheierea EURO U21 inainte sa ia o decizie legata de viitorul club al jucatorului.

Ianis Hagi a marcat cate un gol in ambele partide ale Romaniei de pana acum de la turneul final din Italia.