IN-CRE-DI-BIL! Cum a putut sa inscrie un fost jucator al lui Hagi de la Viitorul! Poate candida la trofeul Puskas

Un fost jucator de la Viitorul a uimit cu executia sa.

Herold Goulon care a jucat in trecut la Viitorul, a reusit o dubla in Malaezia, in meciul dintre Pahang FC si Perak.

Fundasul francez a lasat pe toata lumea masca cu a doua reusita a sa, care poate candida fara probleme la trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului.

Goulon a degajat incredibil din propria jumatate de teren, iar balonul s-a dus, cu bolta, direct in poarta!

90+3'| GOLAZOO GOULON! Percubaan dari tengah padang oleh Herold Goulon mencipta momen yang cukup magis di Kuantan, memperdayakan penjaga gol Perak, Hafizul Hakim untuk jaringan gol ketiga Pahang!@OfficialPahang 3-1 @peraktbgmy #ShopeePialaFA2019#MFLLive#PHGPRK pic.twitter.com/PsOce1pQgF — MFL LIVE (@MFL_Live) 22 iunie 2019

Goulon a ajuns la Viitorul in ianuarie 2016, fiind transferat de la Omonia Nicosia. Totusi, francezul a plecat de la echipa lui Hagi dupa doar patru meciuri, fiindu-i reziliat contractul.