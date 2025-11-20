Un supercomputer folosit de Football Meets Data a calculat șansele fiecărei echipe. Iar verdictul pentru România este dur.

Modelul arată că România are doar 17% șanse să elimine Turcia și să ajungă în finala barajului. Iar șansele să câștige și ultimul meci scad dramatic: doar 6% pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Ce șanse de calificare are România la Campionatul Mondial din 2026

După tragerea la sorți, procentajele României au scăzut și mai mult, cu două procente pentru prezența în finală și trei pentru calificarea la turneul final. Practic, simularea confirmă că tricolorii vor avea una dintre cele mai grele misiuni posibile.

Turcia vine după un 2-2 spectaculos cu Spania și a încheiat grupa Mondialului pe locul 2, cu jucători de top precum Hakan Çalhanoglu și Arda Guler.

În total, 42 de echipe s-au calificat deja la CM 2026. Ultimele 6 vin din barajele europene și intercontinentale. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie, la Washington.

