VIDEO Tensiune maximă la Congresul FIFA: Președintele federației palestiniene a refuzat să dea mâna cu liderul israelian

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Preşedintele Federaţiei Palestiniene de fotbal, Jibril Rajoub, a refuzat să dea mâna şi să apară într-o fotografie alături de un oficial al fotbalului israelian, Basim Sheikh Suliman, într-un moment tensionat cu ocazia Congresului FIFA, joi, la Vancouver (Canada).

TAGS:
FIFAGianni Infantino
Din articol

După ce cei doi lideri s-au adresat delegaţilor de la tribună, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe amândoi să pozeze alături de el. Jibril Rajoub a refuzat invitaţia de mai multe ori, în ciuda insistenţelor preşedintelui FIFA.

Federaţia Palestiniană de Fotbal (PFA) a depus recent un recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) ca urmare a refuzului FIFA de a sancţiona Israelul pentru cluburile sale situate în coloniile ilegale din Cisiordania

Teritoriu palestinian afectat de violenţe zilnice, Cisiordania este ocupată de Israel din 1967. PFA consideră că aceste cluburi nu ar trebui să aibă dreptul de a participa la competiţiile organizate de federaţia israeliană.

Scene fără precedent la Congresul FIFA

În octombrie 2024, mai mulţi experţi ai Naţiunilor Unite – mandatat de Consiliul pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în numele ONU – au îndemnat FIFA să „respecte dreptul internaţional” în această privinţă. Potrivit acestor experţi, „cel puţin opt cluburi de fotbal s-au dezvoltat sau au fost identificate ca jucând în coloniile israeliene din Cisiordania ocupată”.

Întrebat de jurnalişti, Rajoub a cerut forului de conducere al fotbalului mondial „să-şi aplice statutul cu echitate şi logică”.

„Ceea ce se întâmplă în Palestina este oribil: distrugerea tuturor instalaţiilor sportive din Gaza, uciderea a sute de sportivi palestinieni, a angajaţilor... Este timpul să se facă dreptate.” „Persoana care vorbea în numele Israelului nici măcar nu a acordat atenţie tuturor acestor suferinţe, a ceea ce se întâmplă.” „Am refuzat să-i strâng mâna. Cum aş fi putut să fac o fotografie cu o astfel de persoană?”, a adăugat el.

Publicitate
vezi mai multe stiri
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!