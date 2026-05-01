După ce cei doi lideri s-au adresat delegaţilor de la tribună, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe amândoi să pozeze alături de el. Jibril Rajoub a refuzat invitaţia de mai multe ori, în ciuda insistenţelor preşedintelui FIFA.
Federaţia Palestiniană de Fotbal (PFA) a depus recent un recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) ca urmare a refuzului FIFA de a sancţiona Israelul pentru cluburile sale situate în coloniile ilegale din Cisiordania
Teritoriu palestinian afectat de violenţe zilnice, Cisiordania este ocupată de Israel din 1967. PFA consideră că aceste cluburi nu ar trebui să aibă dreptul de a participa la competiţiile organizate de federaţia israeliană.
Scene fără precedent la Congresul FIFA
În octombrie 2024, mai mulţi experţi ai Naţiunilor Unite – mandatat de Consiliul pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în numele ONU – au îndemnat FIFA să „respecte dreptul internaţional” în această privinţă. Potrivit acestor experţi, „cel puţin opt cluburi de fotbal s-au dezvoltat sau au fost identificate ca jucând în coloniile israeliene din Cisiordania ocupată”.
Întrebat de jurnalişti, Rajoub a cerut forului de conducere al fotbalului mondial „să-şi aplice statutul cu echitate şi logică”.
„Ceea ce se întâmplă în Palestina este oribil: distrugerea tuturor instalaţiilor sportive din Gaza, uciderea a sute de sportivi palestinieni, a angajaţilor... Este timpul să se facă dreptate.” „Persoana care vorbea în numele Israelului nici măcar nu a acordat atenţie tuturor acestor suferinţe, a ceea ce se întâmplă.” „Am refuzat să-i strâng mâna. Cum aş fi putut să fac o fotografie cu o astfel de persoană?”, a adăugat el.