După ce cei doi lideri s-au adresat delegaţilor de la tribună, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe amândoi să pozeze alături de el. Jibril Rajoub a refuzat invitaţia de mai multe ori, în ciuda insistenţelor preşedintelui FIFA.

Federaţia Palestiniană de Fotbal (PFA) a depus recent un recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) ca urmare a refuzului FIFA de a sancţiona Israelul pentru cluburile sale situate în coloniile ilegale din Cisiordania

Teritoriu palestinian afectat de violenţe zilnice, Cisiordania este ocupată de Israel din 1967. PFA consideră că aceste cluburi nu ar trebui să aibă dreptul de a participa la competiţiile organizate de federaţia israeliană.