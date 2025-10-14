Gică Craioveanu a auzit declarația lui Mircea Lucescu și nu s-a putut abține: „Când e înfrângere e a echipei?”

România a câștigat meciul cu Austria, scor 1-0, în urma unui gol marcat de Virgil Ghiță la ultima fază a partidei.

România s-a apropiat de locul doi ocupat de Bosnia la trei puncte în urma succesului de pe Arena Națională.



Gică Craioveanu l-a criticat pe Mircea Lucescu: „Nu, cu toții suntem aici”



La conferința de după meciul cu Austria, Mircea Lucescu a declarat că victoria aceasta este a lui în primul rând. Declarația selecționerului poate fi regăsită - AICI.

În urma celor supuse de „Il Luce”, au apărut mai multe reacții, iar Gică Craioveanu a criticat declarația făcută de selecționerul României.

Fostul atacant al Universității Craiova e de părere că un antrenor nu poate avea un asemenea discurs în urma unei victorii.

„Am văzut că a zis că a câștigat meciul dumnealui. E primul antrenor care văd că el câștigă meciul de unul singur. Când e victorie e a lui și când e înfrângere e a echipei? Nu, cu toții suntem aici. Sunt mai războinic acum.

Nu am auzit să spună că am pierdut două puncte cu Cipru. Îl respect și îl apreciez enorm pe Nea Mircea, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa.”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.

