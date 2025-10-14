Gică Craioveanu a auzit declarația lui Mircea Lucescu și nu s-a putut abține: „Când e înfrângere e a echipei?”

Gică Craioveanu a reacționat după ce a auzit declarația lui Mircea Lucescu, imediat după victoria cu Austria.

România a câștigat meciul cu Austria, scor 1-0, în urma unui gol marcat de Virgil Ghiță la ultima fază a partidei.

România s-a apropiat de locul doi ocupat de Bosnia la trei puncte în urma succesului de pe Arena Națională.

Gică Craioveanu l-a criticat pe Mircea Lucescu: „Nu, cu toții suntem aici”

La conferința de după meciul cu Austria, Mircea Lucescu a declarat că victoria aceasta este a lui în primul rând. Declarația selecționerului poate fi regăsită - AICI.

În urma celor supuse de „Il Luce”, au apărut mai multe reacții, iar Gică Craioveanu a criticat declarația făcută de selecționerul României.

Fostul atacant al Universității Craiova e de părere că un antrenor nu poate avea un asemenea discurs în urma unei victorii.

„Am văzut că a zis că a câștigat meciul dumnealui. E primul antrenor care văd că el câștigă meciul de unul singur. Când e victorie e a lui și când e înfrângere e a echipei? Nu, cu toții suntem aici. Sunt mai războinic acum.

Nu am auzit să spună că am pierdut două puncte cu Cipru. Îl respect și îl apreciez enorm pe Nea Mircea, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa.”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.

Clasamentul actualizat din Grupa H

  • Austria – 6 meciuri, 16 puncte (19-2)
  • Bosnia și Herțegovina – 6 meciuri, 13 puncte (13-5)
  • România – 6 meciuri, 10 puncte (11-6)
  • Cipru – 7 meciuri, 8 puncte (11-9)
  • San Marino – 7 meciuri, 0 puncte (1-32)
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament
Mircea Lucescu a explicat de ce l-a "șters" pe Răzvan Marin din primul "11": "Nu puteam să continui cu el!"
Marian Iancu, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu
Gigi Becali este sigur! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman
Lovitura dată de CFR Cluj: &bdquo;E pe drumul cel bun!&rdquo;
Starul Barcelonei &icirc;și prelungește p&acirc;nă &icirc;n 2029 contractul cu echipa catalană!
Un star planetar pe tricoul Barcelonei! Catalanii au dezvăluit echipamentul special pentru meciul cu Real Madrid
Cosmin Olăroiu și Emiratele Arabe Unite luptă &icirc;n meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Partida cu Qatar, pe Sport.ro de la 20:00
Ungurii, uluiți de un internațional rom&acirc;n după victoria cu Austria: &rdquo;Briliant&rdquo;

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: &rdquo;De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat&rdquo;

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile &icirc;nainte să demisioneze de la CFR Cluj

Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali vrea un jucător &rdquo;OUT&rdquo; din primul 11 al Rom&acirc;niei! &Icirc;n vară, l-a dorit la FCSB

Gigi Becali reactivează o pistă veche după accidentarea lui Mihai Popescu: &rdquo;Poate dau 500.000 de euro!&rdquo;

Gigi Becali este sigur! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman
Lovitura dată de CFR Cluj: &bdquo;E pe drumul cel bun!&rdquo;
FCSB a primit o veste bună &icirc;n plină criză &icirc;n apărare! Dawa a anunțat c&acirc;nd revine: Fiți pregătiți!
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO &icirc;n preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns &icirc;n cantonament
Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: Mihai Rotaru i-a promis că &icirc;i dă drumul
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

