Federația Română de Fotbal ar fi avut pregătită înlocuirea selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani), iar numele vehiculat pentru a-i lua locul era cel al lui Edi Iordănescu.



Dezvăluirea a fost făcută de Ciprian Marica, fostul internațional lansat în fotbalul mare chiar de "Il Luce". Marica a aruncat bomba, susținând că soarta selecționerului era deja pecetluită înaintea meciurilor cu Moldova și Austria.



"Înțeleg că bagajele erau deja făcute și Edi Iordănescu era pe drum", a spus Ciprian Marica, pentru Digisport, lăsând să se înțeleagă că o contraperformanță i-ar fi fost fatală lui Lucescu. Fostul atacant a adăugat că revenirea lui Iordănescu, în prezent la Legia Varșovia, ar fi o variantă logică: "Edi a făcut o treabă excelentă la echipa națională și și-a lăsat o ușă deschisă. Ar putea să revină".



"Il Luce", cu demisia pe masă

Declarațiile lui Marica vin în contextul în care Mircea Lucescu însuși a recunoscut că a promis că va părăsi banca tehnică dacă nu obține calificarea directă, lăsând locul altui antrenor pentru un eventual baraj. Presiunea pe umerii săi a fost uriașă, însă golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5 al partidei cu Austria a schimbat datele problemei și i-a oferit o gură de oxigen.



Chiar și cu aceste rezultate pozitive, Marica este sceptic în privința continuității lui Lucescu pe termen lung. "Mi-aș dori ca nea Mircea să rămână mai mult. Datorită acestor lucruri care nu i-au făcut bine, nu cred că va sta până la final. Este un om de 80 de ani, resimte oboseala. Nu e ușor", a mai zis fostul vârf al "tricolorilor".



Pentru România urmează două partide decisive în campania de calificare: deplasarea din Bosnia-Herțegovina pe 15 noiembrie și meciul de pe teren propriu cu San Marino, programat pe 18 noiembrie.

