Deși „tricolorii” au obținut două succese consecutive în luna octombrie, 2-1 cu Moldova (amical) și 1-0 cu Austria, urcând astfel 6 locuri în clasamentul FIFA (de pe 51 pe 45), Iancu a ales să-l critice dur pe selecționer.

„Nu pun botul la perversitatea moșului care se mângâie singur între coarne”

„V-am lăsat să savurați victoria echipei naționale împotriva domesticei echipe a Austriei. Gol în ultima secundă, lucrat și pregătit în săptămâna premergătoare jocului. Așa a declarat expiratul. Este meritul lui. Așa striga Lucifer, făcând spume la gură, la propriu. Bă, eu nu pun botul la perversitatea moșului care se mângâie singur între coarne și care se satisface verbal în plină conferință de presă, derapând într-un cult al personalității care i-ar pune în dificultate pe Putin, Trump sau Kim Jong-un”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Fostul patron al Timișoarei a continuat în același ton acid, afirmând că victoria României a fost „darul divinității”, nu rezultatul strategiilor selecționerului.

„Golul este al Divinității. Al Bunului Dumnezeu. Sunt sigur că a rezonat cu patimile și dorințele milioanelor de români, care s-au rugat prin glasurile a 40.000 de suporteri din marele zid galben. Nu Lucifer este artizanul, ci El, Părintele nostru. Să contești asta și să-ți creezi singur un titlu de glorie este dovada clară că ești dracul, opusul Domnului”, a adăugat Iancu.

România a urcat pe locul 45 în clasamentul FIFA, depășind naționale precum Costa Rica, Grecia și Slovacia. Următorul meci al „tricolorilor” va fi împotriva Bosniei și Herțegovinei, echipă aflată pe locul 74 mondial.

