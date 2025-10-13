Mircea Lucescu, după România - Austria 1-0: "E în primul rând victoria mea! N-am văzut niciodată naționala cu un asemenea avânt"

Mircea Lucescu, după Rom&acirc;nia - Austria 1-0: E &icirc;n primul r&acirc;nd victoria mea! N-am văzut niciodată naționala cu un asemenea av&acirc;nt Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a obținut o victorie mare împotriva Austriei, 1-0 în preliminariile CM 2026, iar acum și-a recăpătat speranțele pentru locul 2 în grupă.

TAGS:
Mircea LucescuRomaniaAustria
Din articol

După meciul în care Virgil Ghiță a fost eroul României cu golul din minutul 90+5, Mircea Lucescu a părut foarte surprins la conferința de presă când a fost întrebat dacă este și victoria sa, având în vedere numeroasele critici îndreptate spre selecționer în ultima perioadă.

Mircea Lucescu, după România - Austria 1-0: "E în primul rând victoria mea! N-am văzut niciodată naționala cu un asemenea avânt"

Lucescu a spus că a fost în primul rând victoria sa, însă selecționerul a vorbit în termeni laudativi și despre jucători, spunând că niciodată nu a mai văzut naționala atât de motivată.

"Cum adică dacă e și victoria mea? E în primul rând victoria mea! Pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Și pe urmă e victoria lor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase. Am avut 4 ședințe de pregătire cu ei. Le-am spus întotdeauna că nu au nevoie de picioarele lor, ci de mintea lor. Dacă mintea lor e în regulă, putem bate pe oricine. Eu nu sunt aici doar să pun 11 jucători pe tablă.

Dacă jucătorii au jucat pentru mine? E posibil, dar e normal asta. Au jucat, în primul rând, pentru ei și pentru țară. Le-am zis că meciul nu mă interesează pentru calificare, ci pentru orgoliul național la tot raportul nostru cu Austria. Le-am zis să demonstreze pe teren că sunt mai buni și că nu sunt la coada Europei. E foarte important și aspectul ăsta economic, social, politic. N-am văzut niciodată echipa națională să joace cu avântul cu care au jucat ei. Senzaționali! Și merită toate felicitările", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.

România, la barajul pentru CM 2026 | Am putea juca acasă semifinala

Indiferent de poziția ocupată în grupa preliminară, România are asigurată prezența la barajul pentru Mondial din martie. Totuși, locul 2 în grupă ar veni cu mai multe avantaje pentru naționala condusă de Mircea Lucescu.

La barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în 4 urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).

Conform Football Meets Data, cu câteva runde înainte de finalul preliminariilor, urnele valorice pentru baraj arată astfel:

  • Urna 1: Italia (coeficient 1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)
  • Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)
  • Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)
  • Urna 4 (ruta Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nold, Moldova

Diferența de coeficient față de echipele din urna a doua este una foarte mică, astfel că România poate spera la un salt important, în funcție de rezultatele sale și ale adversarelor. Urna a doua ar veni cu avantajul semifinalei pe teren propriu.

În semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie), echipele din urna 1 primesc vizita celor din urna 4, iar cele din urna 2 joacă acasă împotriva celor din urna 3. Finalele sunt programate pe 31 martie, iar gazdele vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Dacă termină sub Austria și Bosnia în preliminarii, România este sigură că se va afla în urna a patra valorică.

Clasamentul în grupa României

Ce meciuri mai are de jucat România

  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino

Ce meciuri mai are de jucat Bosnia și Herțegovina

  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: Austria - Bosnia și Herțegovina
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
Cadavrul unui israelian care avea și origini rom&acirc;nești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
ULTIMELE STIRI
Vrei să fii milionar? C&acirc;te locuri a urcat &icirc;n clasament revelația monegască a tenisului, Valentin Vacherot, după trofeul c&acirc;știgat la Shanghai
Vrei să fii milionar? Câte locuri a urcat în clasament revelația monegască a tenisului, Valentin Vacherot, după trofeul câștigat la Shanghai
S-a &icirc;ncheiat! Reacția forului european după ce Rom&acirc;nia i-a stricat parcursul perfect Austriei &icirc;n prelungiri
"S-a încheiat!" Reacția forului european după ce România i-a stricat parcursul perfect Austriei în prelungiri
Bosniacii anunță infernul pentru Rom&acirc;nia la Zenica: Toată țara va fi &icirc;n picioare!
Bosniacii anunță infernul pentru România la Zenica: "Toată țara va fi în picioare!"
Incredibil! O națională care era ciuca bătăilor &icirc;n preliminarii are patru victorii la r&acirc;nd și poate ajunge la Mondial
Incredibil! O națională care era ciuca bătăilor în preliminarii are patru victorii la rând și poate ajunge la Mondial
Ce răsturnare de situație: Rom&acirc;nia ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

România - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

OUT de la Craiova! A fost dat afară &icirc;n plin sezon

OUT de la Craiova! A fost dat afară în plin sezon

Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0

Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0

Pe ce loc se află naționala Rom&acirc;niei după meciul cu Austria

Pe ce loc se află naționala României după meciul cu Austria

Germania - Rom&acirc;nia 7-0 la naționala tricoloră pregătită de &rdquo;băiatu lu tata&rdquo;! &rdquo;Festival de tir&rdquo; sub privirile lui Otto Rehhagel

Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel

Posibilele adversare ale Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială din 2026



Recomandarile redactiei
Bosniacii anunță infernul pentru Rom&acirc;nia la Zenica: Toată țara va fi &icirc;n picioare!
Bosniacii anunță infernul pentru România la Zenica: "Toată țara va fi în picioare!"
Ce răsturnare de situație: Rom&acirc;nia ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Incredibil! O națională care era ciuca bătăilor &icirc;n preliminarii are patru victorii la r&acirc;nd și poate ajunge la Mondial
Incredibil! O națională care era ciuca bătăilor în preliminarii are patru victorii la rând și poate ajunge la Mondial
Gică Popescu, discurs spectaculos după Rom&acirc;nia - Austria 1-0: Norocul ți-l faci singur! Am văzut o echipă vie
Gică Popescu, discurs spectaculos după România - Austria 1-0: "Norocul ți-l faci singur! Am văzut o echipă vie"
Lucescu l-a urecheat pe Mitriță, apoi a trecut la Răzvan Marin și Stanciu: Dacă se supără, se supără pe el!
Lucescu l-a urecheat pe Mitriță, apoi a trecut la Răzvan Marin și Stanciu: "Dacă se supără, se supără pe el!"
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Reacția austriecilor &icirc;nainte de FCSB - LASK Linz: Catastrofală / Șansă pentru revanșă
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al Rom&acirc;niei, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
CITESTE SI
Șeful Armatei: Toți rom&acirc;nii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

stirileprotv Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!