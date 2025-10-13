După meciul în care Virgil Ghiță a fost eroul României cu golul din minutul 90+5, Mircea Lucescu a părut foarte surprins la conferința de presă când a fost întrebat dacă este și victoria sa, având în vedere numeroasele critici îndreptate spre selecționer în ultima perioadă.
Mircea Lucescu, după România - Austria 1-0: "E în primul rând victoria mea! N-am văzut niciodată naționala cu un asemenea avânt"
Lucescu a spus că a fost în primul rând victoria sa, însă selecționerul a vorbit în termeni laudativi și despre jucători, spunând că niciodată nu a mai văzut naționala atât de motivată.
"Cum adică dacă e și victoria mea? E în primul rând victoria mea! Pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Și pe urmă e victoria lor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase. Am avut 4 ședințe de pregătire cu ei. Le-am spus întotdeauna că nu au nevoie de picioarele lor, ci de mintea lor. Dacă mintea lor e în regulă, putem bate pe oricine. Eu nu sunt aici doar să pun 11 jucători pe tablă.
Dacă jucătorii au jucat pentru mine? E posibil, dar e normal asta. Au jucat, în primul rând, pentru ei și pentru țară. Le-am zis că meciul nu mă interesează pentru calificare, ci pentru orgoliul național la tot raportul nostru cu Austria. Le-am zis să demonstreze pe teren că sunt mai buni și că nu sunt la coada Europei. E foarte important și aspectul ăsta economic, social, politic. N-am văzut niciodată echipa națională să joace cu avântul cu care au jucat ei. Senzaționali! Și merită toate felicitările", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.
România, la barajul pentru CM 2026 | Am putea juca acasă semifinala
Indiferent de poziția ocupată în grupa preliminară, România are asigurată prezența la barajul pentru Mondial din martie. Totuși, locul 2 în grupă ar veni cu mai multe avantaje pentru naționala condusă de Mircea Lucescu.
La barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în 4 urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).
Conform Football Meets Data, cu câteva runde înainte de finalul preliminariilor, urnele valorice pentru baraj arată astfel:
- Urna 1: Italia (coeficient 1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)
- Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)
- Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)
- Urna 4 (ruta Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nold, Moldova
Diferența de coeficient față de echipele din urna a doua este una foarte mică, astfel că România poate spera la un salt important, în funcție de rezultatele sale și ale adversarelor. Urna a doua ar veni cu avantajul semifinalei pe teren propriu.
În semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie), echipele din urna 1 primesc vizita celor din urna 4, iar cele din urna 2 joacă acasă împotriva celor din urna 3. Finalele sunt programate pe 31 martie, iar gazdele vor fi stabilite prin tragere la sorți.
Dacă termină sub Austria și Bosnia în preliminarii, România este sigură că se va afla în urna a patra valorică.
Clasamentul în grupa României