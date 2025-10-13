După meciul în care Virgil Ghiță a fost eroul României cu golul din minutul 90+5, Mircea Lucescu a părut foarte surprins la conferința de presă când a fost întrebat dacă este și victoria sa, având în vedere numeroasele critici îndreptate spre selecționer în ultima perioadă.



Mircea Lucescu, după România - Austria 1-0: "E în primul rând victoria mea! N-am văzut niciodată naționala cu un asemenea avânt"

Lucescu a spus că a fost în primul rând victoria sa, însă selecționerul a vorbit în termeni laudativi și despre jucători, spunând că niciodată nu a mai văzut naționala atât de motivată.



"Cum adică dacă e și victoria mea? E în primul rând victoria mea! Pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Și pe urmă e victoria lor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase. Am avut 4 ședințe de pregătire cu ei. Le-am spus întotdeauna că nu au nevoie de picioarele lor, ci de mintea lor. Dacă mintea lor e în regulă, putem bate pe oricine. Eu nu sunt aici doar să pun 11 jucători pe tablă.



Dacă jucătorii au jucat pentru mine? E posibil, dar e normal asta. Au jucat, în primul rând, pentru ei și pentru țară. Le-am zis că meciul nu mă interesează pentru calificare, ci pentru orgoliul național la tot raportul nostru cu Austria. Le-am zis să demonstreze pe teren că sunt mai buni și că nu sunt la coada Europei. E foarte important și aspectul ăsta economic, social, politic. N-am văzut niciodată echipa națională să joace cu avântul cu care au jucat ei. Senzaționali! Și merită toate felicitările", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.

