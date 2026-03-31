Gest superb pentru Mircea Lucescu! Mesajul cu care ”tricolorii” au intrat pe teren la Bratislava

Afectat de problemele de sănătate, Mircea Lucescu (80 de ani) a fost internat la Spitalul Universitar, astfel că nu a călătorit la Bratislava pentru meciul amical cu Slovacia, primul de după ratarea calificării la Campionatul Mondial.
Naționala va fi condusă de pe bancă de Jerry Gane, iar jucătorii au intrat pe teren cu un mesaj special pentru selecționerul care își va încheia, practic, mandatul după acest meci.
”Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”, au transmis jucătorii.
Cele două naționale se întâlnesc după ce au ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. România a pierdut semifinala barajului cu Turcia, scor 0-1, în timp ce Slovacia a cedat pe teren propriu în fața celor de la Kosovo, scor 3-4.
Conform programului stabilit de UEFA, echipele care pierd semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial dispută ulterior un meci amical.
Federația slovacă a pus la dispoziția fanilor români aproximativ 1.000 de bilete, în sectoarele D201 - D204 ale stadionului. Tichetele costă 19 euro și pot fi achiziționate online, iar fiecare comandă poate include maximum cinci bilete.
Slovacia - România | Echipa de start a ”tricolorilor”:
ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir. Antrenor: Ionel Gane
Rezerve: 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru