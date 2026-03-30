„Nu este uşor, am avut zile grele, după meciul cu Turcia, am fost foarte afectaţi, iar după evenimentul de ieri cu nea Mitrcea a fost greu. Dar suntem mai bine, pentru că şi nea Mircea este mai bine.

Jerry Gane: ”Mircea Lucescu m-a sunat de la spital”

I-a sunat pe băieţi şi le-a transmis că este bine, aşa că astăzi, faţă de ieri, suntem mult mai bine. Ieri, înainte de decolare, m-a sunat de la spital şi primul lucru de care m-a întrebat a fost: cum a fost antrenamentul?

I-am spus că l-am anulat şi mi-a spus: Spune-le să stea liniştiţi, să se antreneze mâine bine şi să joace bine. Şi în dimineaţa asta am vorbit cu el, vom vorbi şi după antrenamentul de acum. De asta spun că dă o lecţie de viaţă, trăieşte numai pentru fotbal.

Mircea Lucescu ne-a arătat o lecţie de viaţă, prin tot ce a făcut şi a transmis şi ne transmite în continuare. Pasiunea lui, ardoarea lui, fiecare moment, de la şedinţă tehnică la antrenament, e unic în felul lui. Este un om imens şi un antrenor unic. ”, a declarat Ionel Gane, potrivit News.ro.

Secundul naţionalei a mai spus că jucătorii vor să-i aducă o bucurie lui Mircea Lucescu printr-o victorie, marţi, cu Slovacia.

”Supărarea este foarte mare, ne-a afectat”

„Mă gândesc doar la meciul de mâine, trebuie să mobilizăm la maxim echipa, chiar dacă e amical, e nevoie de concentrare maximăî. Vrem să-i aducem o bucurie lui Nea Mircea. Apoi vom vedea ce va fi. Eu am fost aici în trei mandate, am lucrat şi cu Contra şi cu Edi, am avut onoarea să lucrez şi cu Nea Mircea, e o onoare şi o mândrie să fac parte din staful României”.

Gane, care va fi principal marţi, a declarat că are emoţii pentru acest lucru, dar sunt emoţii normale. „Sunt emoţii, sunt normale, e doar o conjuctură că nea Mircea nu e aici, sunt emoţii cu bucurie, e un meci internaţional, reprezentăm România şi voi trăi acest meci la maxim”.

Pentru Ionel Gane, ratarea calificării la CM reprezintă o cicatrice care are nevoie de timp pentru vindecare. „Supărarea este foarte mare, ne-a afectat, băieţtii au încercat să dea totul, nu s-a putut, trebuie să mergem mai departe. Viaţa şi fotbalul nu se opresc aici, vor veni alte bătălii, pe care trebuie să le câştigăm. Este ca o cicactrice care se va vindeca în timp, dar nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus şi să aducem cât mai multe victorii pentru România”.

După ce a ratat ultima şansă de calificare la Cupa Mondială, naţionala României joacă, marţi, un meci amical cu Slovacia. În absenţa selecţionerului Mircea Lucescu, tricolorii vor fi conduşi de secudul Ionel Gane.

Partida are loc marţi, de la ora 21.45, la Bratislava.