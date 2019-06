Germania a simplificat toate calculele! Cum poate obtine Romania o CALIFICARE ISTORICA: meciul cu Anglia e finala pentru semifinale

Germania a oferit scorul Campionatului European U21 si a doborat recordul Romaniei din meciul cu Croatia. Nemtii au castigat contra sarbilor, scor 6-1.

S-au jucat deja meciurile din faza a doua a grupelor din celelalte doua grupe astfel ca Mirel Radoi are toate datele la dispozitie pentru a-si face calculele pentru calificarea in semifinale. Meciul pe care nationala Romaniei U21 il va juca in aceasta seara contra Angliei este decisiv pentru calificare.

In acest moment, niciuna dintre Italia, Spania, Danemarca sau Austria nu mai pot face sapte puncte si in acest caz nu pot spera la o calificare de locul 2. Romania inca mai poate spera la acest lucru, insa este obligatorie o victorie cu Anglia. Sau cel putin un egal, dar o victorie apoi cu Franta. Cu alte cuvinte, Romania poate ajunge in semifinale daca mai scoate patru puncte din meciurile cu Anglia si Franta si se poate califica daca nu de pe primul loc, de pe locul secund.

Fara sa stie rezultatele de aseara, pentru ca a sustinut conferinta de presa inaintea inceperii celor doua jocuri, Mirel Radoi anunta inaintea meciului cu Anglia ca nu ia in calcul un rezultat de egalitate.

"Aceasta generatie vrea sa schimbe lucruri! Noi nu stim sa jucam la egal! Nu ai cum sa intri in teren si sa te gandesti ca poti termina la egalitate. Daca rezultatul si jocul te duc catre un rezultat si e minutul 80 si iti dai seama ca mai mult nu se poate si ca un rezultat e ok, atunci e alta situatie. Nu ma multumesc cu un egal. Poate la meciul cu Franta, daca batem maine!", a declarat Mirel Radoi.

In semifinalele EURO U21 ajung castigatoarele celor trei grupe si cel mai bun loc doi.