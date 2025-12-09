Tricolorii vor disputa semifinala barajului împotriva Turciei, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care trec de turci, finala să se joace tot în deplasare cu Slovacia sau Kosovo.

Răzvan Burleanu: ”Meciurile echipelor care furnizează jucători pentru națională vor fi amânate!”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit o decizie importantă în fotbalul românesc înaintea disputării barajului cu Turcia.

Concret, toate echipele din Superliga României care vor furniza jucători pentru echipa națională în fereastra FIFA din luna martie vor disputa meciurile din etapa a doua din play-off/play-out joi, respectiv vineri. În cazul în care una dintre echipe va fi angrenată încă în cupele europene, atunci meciul din campioant va fi reprogramat la o dată ulterioară.

”Am analizat mai multe scenarii posibile împreună cu staff-ul tehnic, partenerii media și colegii de la LPF. Obiectivul e acela de a optimiza timpul de recuperare al jucătorilor, precum și menținerea ritmului de joc pentru aceștia, astfel încât să fim în cea mai bună formă în 26 martie pentru finala cu Turcia pentru Mondial.

Echipele care furniza jucători pentru echipa națională, vor disputa meciurile din etapa a doua din play-off și play-out în zilele de joi și vineri. Dacă echipele noastre de club vor juca în competițiile europene în 19 martie, într-o zi de joi, atunci meciurile echipelor respective vor fi amânate pentru o dată ulterioară. Trebuie să punem la dispoziția staff-ului tehnic cele mai bune condiții, cel mai bun mediu pentru a pregăti această finală de Mondial”, a spus Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă.

În cazul în care va ajunge la Mondial, România va face parte din Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay.

