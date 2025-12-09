Vestea a fost primită cu entuziasm în presa din Peninsulă, care îl consideră pe "centralul" din Carei un veritabil talisman norocos pentru gruparea din Roma.



Brigada românească va fi completată la cele două tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Szabolcs Kovacs va fi al patrulea oficial. În camera VAR, deciziile vor fi analizate de Cătălin Popa. Pentru fanii Romei, numele lui Kovacs trezește amintiri plăcute, fiind arbitrul care a oficiat la cel mai important succes european recent al echipei.



Talisman pentru romani



Site-ul Roma Giallorossa notează că delegarea lui Kovacs nu este un detaliu de neglijat, având în vedere istoricul perfect al echipei cu arbitrul român la centru. Italienii au rememorat parcursul fără greșeală sub fluierul acestuia, culminând cu finala Conference League de la Tirana.



"O alegere care nu trece neobservată la Trigoria, pentru că Kovacs este un arbitru pe care Roma îl cunoaște foarte bine și care în trecut a adus amintiri pozitive: sub conducerea sa, giallorossii au obținut victoria cu 2-0 la Braga, 4-0 cu Zorya și, mai ales, victoria din finala de la Tirana împotriva lui Feyenoord, una dintre cele mai dulci pagini din istoria recentă a clubului.



Ultimul precedent datează de la acel 0-0 cu Real Sociedad din martie 2023, rezultat suficient pentru a obține biletul pentru turul următor", a notat sursa citată mai sus.

