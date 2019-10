"Gata cu prietenia!". Suedezii le declara RAZBOI romanilor pe Arena Nationala in meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2020

Romania - Suedia, 15 noiembrie, de la 21.45 in direct la Pro TV.

Romania a remizat cu Norvegia pe teren propriu, iar acum este obligata sa invinga Suedia pe Arena Nationala, pentru a ramane cu o sansa de calificare la EURO 2020. Cei aproape 30.000 de copii nu au reusit sa faca minunea, iar nationala Romaniei a fost egalata in prelungiri, dupa ce a condus meciul si a avut si un penalty ratat.

Aseara s-a disputat si partida Suedia-Spania, care a avut acelasi deznodamant ca cea dintre Romania si Norvegia, scenariul fiind usor similar. Spania a fost condusa de Suedia si a egalat, prin Rodrigo, exact in acelasi minut in care a egalat-o Norvegia pe Romania, minutul 92.

In urma ultimelor meciuri, Spania ocupa primul loc cu 20 de puncte obtinute, Suedia este pe locul 2 cu 15 puncte, Romania este pe 3 cu 14 puncte. Norvegia ocupa locul 4 cu 11 puncte obtinute, in timp ce Insulele Feroe si Malta ocupa ultimele locuri, la egalitate de puncte, adica 3. O victorie a Romaniei ar fi trecut-o in fata Suediei.

Ambasada Suediei din Bucuresti a reactionat dupa finalul meciurilor prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

"Gata cu prietenia! Ne vedem pe 15 noiembrie pe Arena Nationala", au scris cei din Ambasada Suediei pe Facebook.