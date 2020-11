EXCLUSIV | "Nu am uitat fotbalul, sunt acelasi jucator care eram la CFR!" Mihai Bordeianu, dezamagit ca nu a fost convocat de Mirel Radoi!

Mihai Bordeianu, transferat recent la Al Qadisiyah, a vorbit la PRO X despre cum s-a acomodat in Arabia Saudita.

Fotbalistul a comentat si decizia staff-ului echipei nationale, care desi l-a pus pe lista preliminara, nu l-a convocat si asta in ciuda faptului ca Mirel Radoi se confrunta cu probleme de lot la mijlocul terenului.

"M-am acomodat, colegii si antrenorul m-au primit bine. Este un oras frumos si un loc propice pentru fotbal. Campionatul este destul de bun si, drept dovada, sunt multi jucatori de valoare care vin aici.

Sunt anumite restrictii pe care le-au stabilit arabii, nu e usor, dar ne conformam si trebuie sa respectam. M-am bucurat de acest transfer pentru ca eu cred ca la CFR am reusit sa castig cam tot ce era de castigat in Romania, am jucat si in cupele europene, iar acum a contat mult partea financiara. Nu se compara cu ce e in Romania.

Referitor la echipa nationala, chiar am discutat cu cei de la federatie. Am primit convocare preliminara, dar ulterior m-au sunat si mi-au spus ca nu au nevoie de mine. Nu indeplinesc cerintele pentru postul de mijlocas central. Mi-as fi dorit foarte mult sa joc la nationala, dar le respect hotararea. Am plecat de trei saptamani, nu cred ca m-am schimbat foarte mult sau ca am uitat fotbalul, sunt acelasi jucator care eram la CFR Cluj. Nu mi s-au oferit multe detalii, nu stiu ce a stat la baza deciziei lor.

Atata timp cat au luat decizia asta, in momentul in care sunt probleme pentru postul de mijlocas central, nici nu cred ca o sa mai am ocazia sa joc la nationala. Dar eu o sa incerc sa-mi fac treaba la echipa de club si nu se stie niciodata. Atata timp cat joci fotbal la un nivel bun, asa cum cred ca este in Arabia Saudita, si cat sunt sanatos, e normal sa ma gandesc la echipa nationala.

Nu m-a surprins deloc convocarea lui Camora pentru ca in Romania a demonstrat ca este un jucator bun si constant. Este o varianta buna pentru echipa nationala", a declarat Mihai Bordeianu la Ora exacta in sport.