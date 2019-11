FRF ii poate prelungi contractul lui Contra si daca pierde calificarea la Euro 2020. Exista doar doua conditii

Romania - Suedia se joaca vineri, de la ora 21.45, in direct pe PRO TV.

Desi in ultima vreme s-a speculat ca selectionerul Cosmin Contra va fi sigur inlocuit daca rateaza clasarea pe locul secund in grupa de calificarea la Euro 2020, oferindu-se chiar numele unor posibili inlocuitori, precum Marius Sumudica, Gica Hagi sau Dan Petrescu, exista informatii ca actualul antrenor al reprezentativei Romaniei ar putea ramane in functie si in cazul in care nu reuseste cel putin 4 puncte cu Suedia si Spania.

Oficialii FRF au invatat multe dupa plecarile pripite ale lui Piturca si Daum, iar o decizie in cazul lui Contra se va lua doar dupa ce se va intocmi un raport amanuntit in privinta activitatii sale de catre Comisia Tehnica, dar si dupa ce vor fi consultati cei mai importanti jucatori ai nationalei, penru a constata ce referinte dau acestia despre actualul antrenor si echipa sa. Daca rezultatele raportului CT si semnalele din partea „tricolorilor” vor fi pozitive, si acestea par sa fie astfel, deaorece se considera ca a intinerit echipa, a stabilizat rezultatele si are o relatie excelenta cu jucatorii, staff-ului actual i se va oferi un contract pana in 2022, in care va avea ca obiective avansarea in Liga Natiunilor si in clasamentul FIFA, dar si calificarea nationalei la Mondialul din Qatar.