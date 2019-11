OPINIE / Cosmin Contra e “Micul Titulescu” al echipei nationale, diplomatul de serviciu al FRF

Selectionerul a reusit sa intinereasca echipa si a stins aproape toate nemultumirile legate de selectie. Daca reuseste si calificarea la Euro 2020, este un erou al muncii fotbalistice.

Cosmin Contra a inceput aceasta campanie de calificare la Euro 2020 sub o presiune uriasa si a fost o tinta din cauza selectiei pe care a facut-o in Liga Natiunilor sau pentru meciurile amicale. Insa, de-a lungul preliminariilor, fostul fundas al lui Alaves, AC Milan si Atletico Madrid a aratat ca este mult mai abil si mai diplomat ca selectioner decat a lasat sa se intrevada in mandatele sale ca antrenor de club la Poli Timisoara, Petrolul sau Dinamo, dar si ca este adaptabil si capabil sa construiasca o echipa pentru viitor. Nu trebuie uitat ca Romania a pornit din urna a 4-a drumul spre Europeanul pe care il vom si gazdui anul viitor, fiind in aceeasi grupa cu superputerea Spania sau cu incomodele Suedia si Norvegia si inca are sanse la locul secund.

Pentru ultimele doua confruntari din preliminariile Euro 2020, el are in lot 7 jucatori, care in vara au ajuns pana in semifinala Europeanului de tineret (Nedelcearu, Rus, Hagi, Baluta, Cicaldau, Coman, Puscas), mutare care a scazut mult media de varsta si a adus un alt suflu fata de campania trecuta, dar de-a lungul preliminariilor au mai fost selectionati alti 6 componenti ai nationalei U21 (Radu, Fl. Stefan, Manea, Pascanu, Man, Ivan). De asemenea, staff-ul tehnic a reusit sa stinga si animozitatile legate de selectie, printre „tricolori” aflandu-se acum jucatori de la FCSB, CFR Cluj, Craiova si Dinamo, lipsind poate doar fotbalisti de la Viitorul, dar in lot se regasesc 9 fosti jucatori ai echipei lui Gica Hagi.

Contra a decis chiar sa ii convoace pe Nistor, cu care nu a avut cea mai buna relatie la Dinamo, si pe „astralii” Alibec si Budescu, fotbalisti care, in ultimele etape, au avut evolutii apreciate in Liga 1, dar care nu sunt pusi la punct 100% cu pregatirea fizica si nu par nici sa se integreze perfect in stilul de joc actual al echipei nationale. Insa, selectionerul a aratat ca este matur din punct de vedere profesional si ca pune binele echipei si rezultatele sale mai presus de orgoliile personale, ceea ce nu s-a putut spune despre multi dintre antrenorii nationalei din ultimii 20 de ani.

Si, desi in multe momente jocul nu a stralucit si „tricolorii” nu au facut spectacol, echipa lui Contra a aratat ca poate fi periculoasa pentru toate echipele din grupa, chiar si pentru Spania, care a castigat pe Arena Nationala destul de greu. Din pacate, nu multi fotbalisti romani reusesc sa se impuna la echipele lor din strainatate si sa joace suficient, iar nivelul Ligii 1 este inca unul destul de modest, asa ca selectionerul trebuie in continuare sa improvizeze si sa carpeasca. Oricum, Contra a facut o treaba mult mai buna decat credeau initial pretentiosii jurnalisti, oameni de fotbal si fani. Acum, mai trebuie doar sa aduca calificarea la Euro 2020 pentru a fructifica munca din ultimii doi ani.