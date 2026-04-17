VIDEO EXCLUSIV Victor Pițurcă a spus-o clar! Cum vede revenirea lui Gică Hagi la echipa națională

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victor Pițurcă a vorbit despre numirea iminentă a lui Gică Hagi la echipa națională.

TAGS:
Victor PiturcaGica HagiEchipa NationalaFRFnationala romaniei
Din articol

Comitetul Executiv al FRF s-a adunat joi, în jurul orei 12:00, pentru a discuta mai multe aspecte importante, printre care și numirea noului selecționer.

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că Gheorghe Hagi este varianta preferată de Comitetul Executiv, iar în următoarele zile ar putea fi anunțat oficial noul tehnician al României.

Răzvan Burleanu a dezvăluit că cele două părți sunt pe cale să ajungă la un acord, astfel că numirea „Regelui” în funcția de selecționer al naționalei pare să fie doar o chestiune de timp.

Victor Pițurcă crede că Hagi poate schimba în bine naționala 

Fostul selecționer al naționalei României a analizat numirea iminentă a lui Gică Hagi pe banca echipei naționale și s-a declarat mulțumit de alegerea FRF.

Victor Pițurcă e de părere că „Regele” ar putea veni cu schimbarea de care ar avea nevoie „tricolorii” după ratarea calificării la Campionatul Mondial.

„De-a lungul timpului, indiferent de cine a venit la echipa națională lumea a avut așteptări mari. Vor fi așteptări și mai mari de la Gică Hagi. Vă imaginați că el este un zeu în fotbalul românesc, așa că lumea va avea așteptări mari.

Gică Hagi și-a dat acordul la echipa națională, înseamnă că și-a dorit acest lucru. El a fost un jucător fantastic, e un antrenor care a muncit cu foarte mulți tineri care au ajuns ulterior la echipa națională, deci sunt numai avantaje prin venirea lui Gică Hagi la echipa națională. 

Nu va fi ușor deloc, pentru că e o perioadă dificilă pentru echipa națională, însă eu îmi pun speranța că Gică va veni cu o strategie nouă, cu niște lucruri noi, cu anumiți jucători pe care el îi cunoaște foarte bine. 

Cred că lucrurile vor lua o turnură favorabilă la echipa națională, dar și în fotbalul românesc”, a spus Victor Pițurcă.

Publicitate

Nume grele pe lista lui Hagi

Hagi nu vrea să vină singur. Planul său vizează implementarea unei filosofii unitare la toate loturile naționale și crearea unui corp tehnic nou, fără a interfera cu actuala Comisie Tehnică, condusă de Mihai Stoichiță.

Pe lista „Regelui" apar variante sonore, potrivit GolazoAnghel Iordănescu, Victor Pițurcă și Vlad Chiricheș. Dacă prezența lui Iordănescu era deja vehiculată, cea a lui Pițurcă vine ca o surpriză reală — fostul selecționer a dispărut din prim-planul fotbalului românesc în ultimii ani. Chiricheș, fostul fundaș de la Tottenham, Napoli sau Sassuolo, activează în prezent la FCSB.

Victor Pițurcă a pregătit România în trei rânduri. Prima dată între 1998 și 1999, când a calificat echipa la Euro 2000 după o grupă câștigată în fața unor adversare precum Portugalia, Ungaria sau Slovacia. A doua oară, între 2004 și 2009, cu o nouă calificare la Euro 2008, dintr-o grupă care includea Olanda și Bulgaria. Al treilea mandat, între 2011 și 2014, s-a încheiat la barajul pentru Mondialul din Brazilia, pierdut în fața Greciei, însă acel ciclu a contribuit la calificarea ulterioară pentru Euro 2016.

Dacă negocierile cu Hagi se finalizează conform așteptărilor, noul selecționer va prelua echipa înaintea meciurilor din Liga Națiunilor, primul fiind programat pe 25 septembrie 2026, Suedia — România.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!