Deocamdată, scaunul de selecționer este vacant, însă, cel mai probabil, Gică Hagi va deveni noul selecționer al României.

Florin Prunea: ”Îl vor face de râs pe Gică!”

Florin Prunea crede că Gică Hagi ar face o mare greșeală dacă ar accepta să devină selecționerul echipei naționale. Fostul portar al Generației de Aur crede că Hagi ar trebui să își găsească o echipă de club cu pretenții în Europa, deoarece îi va fi imposibil să facă performanță la echipa națională și doar își va pierde, fără să fie de vină, credibilitatea ca antrenor.

De altfel, Prunea crede că Edi Iordănescu este cea mai bună variantă pentru banca echipei naționale, având în vedere că fostul selecționer a calificat deja România la un turneu final.

”Gică o să ajungă la vorba mea. Așa o să facă ăștia, mă. Ce o să zică? Băi, voi l-ați vrut pe Hagi, luați-l, mă. Și vor spune că nu mai produce Academia lui Hagi. Băi, dacă nu-l fac ăștia de râs pe Gică...

Băi, și cu grupa asta de Nations League. Stai să vezi tragere la sorți pentru EURO ce avem că suntem pe locul 50 și ne ducem acuma rău de tot așa și o să-l vedeți pe Gică îngrupă de Nations cu Polonia, Suedia, Bosnia și după acea grupă de EURO. Bă, nici nu-l prinde grupa la EURO. Bă, îl curăță ăștia. Țineți minte ce vă spun. Băi, uitați-vă la poziția din clasamentul FIFA. O să vedeți unde o să ajungem. Ascultați mă. Cu cine să te ducă la EURO?

Edi Iordănescu este cel mai potrivit pentru națională. Asta îi trebuie lui Gică acum, în loc să meargă să își găsească o echipă ca lumea... să vii să te bagi în mizeriile astea...”, a spus Florin Prunea la Iamsport.