Raul Costin, jucător cu aproape 200 de meciuri în prima ligă din România, a fost antrenat de actualul selecționer al României la FC Vaslui, în 2012. Fostul mijlocaș central spune că tehnicianul lucra într-un mod profesionist, dar că la echipa națională ar avea nevoie de continuitate și de mai multă înțelegere din partea criticilor săi pentru situația momentană a fotbalului nostru. Acesta aduce în discuție scăderea nivelului în competiția internă, tot mai rarele transferuri ale fotbaliștilor români la echipe de top, și mai puținele acomodări la aceste cluburi cu nume, dar și o mentalitate deficitară, care îngreunează adaptarea cel mai înalt nivel.

"Am fost învățați rău de Generația de Aur"

"Aveam așteptări mari. Cred că am fost învățați rău. Eu m-am apucat de fotbal cu Generația de Aur în minte. Țin minte că la Cupa Mondială din 1994 chiar am plâns că nu au ajuns în semifinală. Acum vine la cafeneaua noastră Bogdan Stelea, care stă aproape și îi povesteam zilele trecute de emoția trăită cu ei, la Mondialul american. Noi ne-am învățat cu performanțele lor și acum e greu să mai ajungem la acel nivel. Nu e o problemă doar în fotbal, vedem că avem aceeși problemă și la handbal. Cred că la toate sporturile de echipă e o problemă de selecție. Sunt din ce în ce mai puțini jucători în aceste sporturi și le e greu și selecționerilor să facă loturi competitive.

La naționala de fotbal, selecția este destul de săracă. A scăzut nivelul Ligii 1, automat se simte și în valoarea naționalei. Dacă scade nivelul campionatului intern, scade și nivelul la care se transferă jucătorii în străinătate. Nu mai sunt cluburi cu aceeași rezonanță și nivelul naționalei este mai scăzut. Am tot schimbat antrenorii, nu știu dacă problema e acolo. Eu cred că orice antrenor ar veni acum cam tot aceeași selecție poate să o facă. Pentru că nu sunt mulți jucători aflați la un nivel selecționabil. Din păcate, acum este mult mai săracă oferta.

"Avem o grupă accesibilă, dar depinde de cum vom juca noi"

Se spune că avem o grupă accesibilă pentru Euro 2024, dar eu spun că e accesibilă în funcție de evoluția noastră. Pe hârtie, și grupa trecută a fost accesibilă. În fiecare grupă din ultimele preliminarii aveam șansele noastre, dar nu am reușit să le fructificăm. Avem șanse mari în campania viitoare, cel puțin la locul al doilea, dar avem toți în minte ce s-a întâmplat recent.

Cu Edi Iordănescu am lucrat la Vaslui, o scurtă perioadă. Am fost încântat de cum a lucrat acolo. Pregătește bine meciurile, e riguros, te motivează destul de bine, știa ce să ceară fiecărui jucător. Cât am lucrat cu el a fost foarte ok. E un antrenor bun. Cred că a făcut treabă bună și la cluburile la care a fost ulterior. La națională, cred că are nevoie de continuitate, de înțelegere pentru munca sa, pentru că ultimii selecționeri au avut la dispoziție cam același lot și am așteptat rezultate de la fiecare. Cred că avem nevoie de continutate la nivel de bancă tehnică pentru a putea crește și a avea rezultate bune.

Crede că jucătorii români sunt talentașți, dar o problemă de mentalitate

Fotbaliștii români sunt capricioși, avem senzația că ni se cuvine totul. Și că cineva are ceva cu noi, dacă nu suntem susținuți încontinuu. Și eu am pățit lucrul ăsta. Vedem o chestie comună la jucătorii români transferați în străinătate la echipe bune. Probabil că e vorba de mentalitatea noastră românească, pentru că destul de puțini reușesc să-și creeze un nume. Cei care se adaptează mai repede și se aliniază cerințelor de afară 100% reușesc și stau mai mult timp. Ștefan Radu este de atâta timp la Lazio, la un club de tradiție. Și-a dat seama, probabil, mult mai repede față de alții, ce se cere acolo.

Poate că cei tineri, noile generații, își vor da seama mai repede ce trebuie să facă ca să aibă continuitate. Eu cred că jucătorii români, în general, sunt talentați. Talent avem, nu cred că e vorba nici de pregătire, întru totul. Dacă stăm să ne gândim, la domnul Hagi sunt foarte bine pregătiți juniorii pentru nivelul din România, dar nu suficient pentru a reuși afară. Cred că e vorba de mentalitate și de mentalitatea noastră de când ne naștem. Ne mulțumim cu puțin și ajungem să avem regrete, mai târziu, să vedem că am fi putut face mai mult. Sunt foarte mulți foști fotbaliști, care au trecut prin diverse experiențe și care le-au spus în mod repetat. 'Aș fi putut face mai mult', e deja un clișeu în fotbalul românesc", a declarat Raul Costin pentru Sport.ro.

.....

Raul Costin (37 de ani) a evoluat ca mijlocaș central la FC Național (2004-2005, 2006-2008), FC Sibiu (2005-2006), Dacia Mioveni (2008-2009), FC Vaslui (2009-2013), Simurq Zaqatala (Azerbaidjan / 2013-2014), Universitatea Cluj (2014-2015), FC Botoșani (2015), FC Rapid București (2016), ASA Tg. Mureș (2016), Concordia Chiajna (2016-2017), FC Argeș Pitești (2017-2019), CS Mioveni (2019-2020) și FC Rapid 1923 (2020-2022). El a reușit două promovări cu Rapid, un loc secund în Liga 1 și o finală de Cupa României cu FC Vaslui, cu echipa moldavă evoluând și în grupele Europa League, ocupând locul al treilea într-o grupă cu Sporting Lisabona, Lazio Roma și FC Zurich.

Foto - @NationalaRomanieiOfficial / Gabriel Chirea