Naționala României joacă pe Arena Națională, vineri, de la ora 21:00, un meci amical împotriva Canadei, iar apoi va da piept în deplasare cu Cipru, în meciul al cincilea din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Dorin Goian, despre convocarea lui Ștefan Baiaram: „Echipa națională e cu totul altceva”



Dorin Goian a vorbit despre convocarea în premieră a lui Ștefan Baiaram la echipa națională, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fostul component al naționalei României a explicat că Baiaram a fost răsplătit de Mircea Lucescu pentru evoluțiile solide la Universitatea Craiova din acest start de sezon, dar consideră că e prea devreme pentru ca el să își poată pune amprenta în națională.

„(n.r. Poate aduce Ștefan Baiaram un plus echipei naționale?) Ne-am dori cu toții, dar e un debutant până la urmă în echipa națională și nu o să-i fie ușor. Este într-o formă foarte bună la Craiova, a marcat, dar echipa națională e cu totul altceva.”, a declarat Dorin Goian, în exclusivitatea pentru Sport.ro și PRO TV.