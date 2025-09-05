EXCLUSIV Fostul „tricolor”, sfat pentru jucătorul „pe val” de la echipa națională: „E cu totul altceva”

Ovidiu Neacșu
Mircea Lucescu a făcut selecția pentru meciurile cu Canada și Cipru și a chemat la națională cei mai în formă jucători.

Naționala României joacă pe Arena Națională, vineri, de la ora 21:00, un meci amical împotriva Canadei, iar apoi va da piept în deplasare cu Cipru, în meciul al cincilea din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Dorin Goian, despre convocarea lui Ștefan Baiaram: „Echipa națională e cu totul altceva”

Dorin Goian a vorbit despre convocarea în premieră a lui Ștefan Baiaram la echipa națională, în exclusivitate pentru Sport.ro

Fostul component al naționalei României a explicat că Baiaram a fost răsplătit de Mircea Lucescu pentru evoluțiile solide la Universitatea Craiova din acest start de sezon, dar consideră că e prea devreme pentru ca el să își poată pune amprenta în națională.

(n.r. Poate aduce Ștefan Baiaram un plus echipei naționale?) Ne-am dori cu toții, dar e un debutant până la urmă în echipa națională și nu o să-i fie ușor. Este într-o formă foarte bună la Craiova, a marcat, dar echipa națională e cu totul altceva.”, a declarat Dorin Goian, în exclusivitatea pentru Sport.ro și PRO TV.

Întrebat dacă România ar putea reuși să se califice la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, fostul fundaș a transmis că speră să se întâmple, dar nu va fi ușor.

„Ne dorim cu toții treaba asta (n.r. prezenața României la un Campionat Mondial după 28 de ani), dar nu e ușor! Un Campionat Mondial ar fi ceva aparte, dar nu este ușor. Are experiența necesară, mai bine ca domnul Lucescu nu cunoaște fotbal nimeni și noi nu putem decât să îi dăm credit și să sperăm că va lua cele mai bune decizii”, a mai spus fostul jucător al echipei naționale.

Naționala României se află pe locul trei în Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au obținut șase puncte în primele patru partide disputate, după victoriile cu San Marino și Cipru și înfrângerile cu Bosnia și Austria.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru


Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
