Empoli, echipa lui Rareș Ilie, s-a menținut dramatic în Serie B, vineri, după ultima etapă a campionatului. Toscanii au remizat în ultima etapă contra celor de la Monza, scor 2-2, iar golul egalizator a fost marcat târziu de albanezul Stiven Shpendi, în minutul 90+1.

Empoli, echipa lui Rareș Ilie, s-a salvat dramatic de la retrogradarea în Serie C

Empoli a încheiat pe locul 15, ultimul care asigură salvarea de la retrogradare, cu 41 de puncte, la egalitate cu Sudtirol, dar cu un golaveraj mai bun. Fără golul egalizator din minutul 90+1, echipa lui Rareș Ilie ar fi mers la baraj.