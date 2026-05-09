Empoli, echipa lui Rareș Ilie, s-a menținut dramatic în Serie B, vineri, după ultima etapă a campionatului. Toscanii au remizat în ultima etapă contra celor de la Monza, scor 2-2, iar golul egalizator a fost marcat târziu de albanezul Stiven Shpendi, în minutul 90+1.
Empoli a încheiat pe locul 15, ultimul care asigură salvarea de la retrogradare, cu 41 de puncte, la egalitate cu Sudtirol, dar cu un golaveraj mai bun. Fără golul egalizator din minutul 90+1, echipa lui Rareș Ilie ar fi mers la baraj.
Rareș Ilie a fost rezervă neutilizată și la această partidă. Mijlocașul nu a prins niciun minut în 7 dintre ultimele 8 etape de Serie B.
- Ilie, jucător pentru care Nice plătea 5 milioane de euro în 2022 pentru a-l cumpăra de la Rapid, își încheie împrumutul la Empoli în această vară. Italienii au opțiunea de a-l transfera definitiv în schimbul sumei de 800.000 de euro
- Un gol și patru pase decisive a reușit Rareș Ilie în cele 26 de partide din Serie B în care a fost folosit de Empoli
Fabio Caserta (47 de ani), antrenorul numit de Empoli în martie, a spus după meci: "Când schimbi trei antrenori într-un sezon, ceva nu e bine. E clar că nu evitarea retrogradării era obiectivul nostru. Totuși, de multe ori se întâmplă ca o echipă să aibă probleme după ce retrogradează".
Empoli a retrogradat anul trecut în Serie B, după ce a încheiat pe locul 18 în prima ligă.