Bavarezii sunt în cărți și pentru Cupa Germaniei, unde o vor întâlni pe Stuttgart. Finala competiției va avea loc sâmbătă, 23 mai, de la ora 21:00, pe ”Olympiastadion” din Berlin.

Backup de 46.000.000 de € pentru Harry Kane la FC Bayern

În vara lui 2023, FC Bayern l-a adus de la Tottenham pentru 95 de milioane de euro pe Harry Kane, atacantul care a marcat deja 140 de goluri și a oferit 33 de pase decisive în 144 de apariții la echipa din Munchen.

Conform Fichajes, care citează Daily Mail, FC Bayern vrea un backup pentru Harry Kane și pare că l-a găsit pe idealul candidat pentru postul de rezervă: William Osula de la Newcastle United.

Danezul este cotat la 15 milioane de euro și mai are contract cu ”coțofenele” până în iunie 2029

William Osula a jucat pentru Sheffield United și Derby înainte să fie cumpărat de Newcastle în 2024 pentru 11.6 milioane de euro. La echipa ”coțofenelor”, el a înscris de nouă ori în 51 de meciuri.

Sursa menționată anterior a sugerat că Newcastle îi va da drumul lui William Osula în clipa în care va încasa 46 de milioane de euro. Rămâne, astfel, de văzut dacă se va concretiza mutarea pe axa Newcastle - Bayern.

FC Bayern, eliminată de PSG din semifinala UCL

După ce cele în tur Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen s-a încheiat 5-4 pentru gruparea pariziană, returul de pe ”Allianz Arena” din Bavaria a fost mult sub așteptări.

La capătul celor 90 de minute, partida s-a încheiat 1-1, cu un FC Bayern de nerecunoscut.

Ousmane Dembele, care și-a trecut numele pe tabela de marcaj în al treilea minut de joc de pe ”Allianz Arena”, și Harry Kane, care a înscris în minutul 90+4, au fost cei doi marcatori ai returului.