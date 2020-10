Fostul coleg de echipa al lui Mirel Radoi ii ia apararea! Ce spune acesta despre situatia fotbalului din Romania!

Sorin Paraschiv (39 de ani) este in prezent team-manager la Academica Clinceni, iar in trecutul sau de fotbalist a evoluat timp de sapte sezoane alaturi de Mirel Radoi.

Sorin Paraschiv este de parere ca nationala Romaniei trebuie sa o ia de la capat, cu un program si o reconstructie sanatoasa, de asemenea si Federatia sa-i acorde credit in continuare antrenorului Mirel Radoi.

"S-a pierdut inca o calificare, dar o luam de la capat, nu avem ce sa facem. Nu depinde totul de Mirel Radoi, conteaza foarte mult si proiectul nationalei si tinerii care trebuie sa vina din spate. Nu ne putem baza doar pe generatia cu care a fost Mirel la Euro in 2019."

"Reconstructia nu se face doar in baza a celor care au prins semi-finalele la Europeanul din 2019, ei sunt momentan doar baza de plecare. Totusi, la nationala mare este un alt nivel si asta s-a vazut, inca nu suntem pregatiti. In Liga 1 ritmul este slabut, la echipa nationala cand mergi contra Norvegiei, acolo jucatorii vin cu un alt ritm si o alta intensitate", a declarat Sorin Paraschiv la Digi Sport.

Actualul team-manager de la Academica Clinceni, a spus ca in trecut si-a facut o scoala de fotbal, dar din cauza lipsei sustinerii acesta a trebuit sa renunte la ea.

"Eu am avut scoala de fotbal, in orasul meu natal (Alexandria). Am intampinat multe piedici, iar dupa sase luni mi-am facut bagajele si am plecat. Nu esti sustinut sa faci performanta. Insa exista si cazuri pozitive in ultima vreme cum ar fi echipa Ungariei."