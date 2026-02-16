Discuțiile despre o posibilă conspirație menită să elibereze locuri în top 6 pentru echipa lui Gigi Becali au luat amploare în ultima perioadă. Valeriu Iftime a comentat erorile recente de arbitraj, făcând referire directă la gafa lui Radu Petrescu de la meciul Petrolul – FC Argeș, dar și la decizia lui George Găman de a anula un penalty acordat inițial echipei sale în partida cu UTA.

Deși FC Botoșani și FC Argeș au pierdut puncte importante în lupta pentru calificare, finanțatorul moldovenilor pune aceste situații pe seama slabei pregătiri a „cavalerilor fluierului” și refuză scenariul unei directive venite „de sus”.

„Nu vreau să cred așa ceva”

Iftime susține că nu îl interesează calculele matematice ale roș-albaștrilor, atâta timp cât soarta calificării depinde exclusiv de rezultatele formației antrenate de Leo Grozavu.

„Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de nouă puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte. Dar, trebuie și ca arbitrii să se trezească naiba o dată.

Vreau să cred că este vorba de mediocritate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc…că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa ceva.

Stopați mediocritatea din arbitraj, pentru că eu asta vreau să cred că este, și nu vreau să dau crezare zvonurilor că Argeșul și FC Botoșani trebuie să iasă din play-off”, a spus Valeriu Iftime, potrivit ProSport.

FC Botoșani ocupă în prezent poziția a șasea în clasamentul Ligii 1, având 42 de puncte. Pentru a-și asigura biletele de play-off, moldovenii mai au de disputat trei partide decisive în finalul sezonului regular, urmând să întâlnească „U” Cluj, Hermannstadt și Petrolul.