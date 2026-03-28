Golul decisiv a fost marcat în minutul 54 de Ferdi Kadioglu, după o pasă venită de la Arda Guler.

La două zile după meci, fostul selecționer Cosmin Contra a avut un discurs dur și a criticat situația fotbalului românesc.

Cosmin Contra n-a iertat pe nimeni după eșecul României cu Turcia: „Suntem foarte departe de Europa”

„Guriță” consideră că problema nu este doar la echipa națională, ci la modul în care este construit sistemul sportiv din România.

Fostul internațional a comentat și faza golului care a decis partida de la Istanbul. În opinia lui, vina este împărțită între Dennis Man și Andrei Rațiu.

"Eu am început cu acel schimb de generații, s-au calificat mai apoi la EURO. La Mondial este mai greu să te califici, cu toate că grupa din preliminarii a fost accesibilă. Nu ne-a ajutat nici faptul că am câștigat grupa din Liga Națiunilor. Din punctul meu de vedere, eu cred că trebuie să ne gândim cum să investim în viitorul fotbalului românesc. Vorbesc aici de infrastructură, să se dea niște legi prin care echipele să fie ajutate, să aibă condiții de pregătire, să fie atrași investitori.

Suntem foarte departe de Europa la nivel de investiții în copii și juniori. Și atunci, ceea ce ne dorim noi e una, dar realitatea este cu totul alta. Până nu vom avea infrastructură ca în primele 7-8 campionate din lume va fi foarte greu să ne calificăm la un Mondial. Asta este realitatea și trebuie să se facă ceva la nivel de țară. Am fost și eu în România la diferite echipe și am văzut cum se antrenează juniorii la noi în țară.

Avem doar FCSB, Farul și doar câteva care oferă condiții de antrenamente pentru juniori. În rest, nimeni. Nu mai zic de recuperare, vitaminizare, proiecte. Cred că ziariștii din România ar trebui să arate ce infrastructură avem ca țară la nivelul sportului. Nu doar la fotbal, ci și la celelalte sporturi. Avem câteva excepții, dar trebuie să vedem cum s-au pregătit ei. Sunt condiții normale sau nu?

Tinerii jucători români nu cresc așa cum trebuie. Nu e normal și aș vrea să atrag atenția asupra acestui lucru.

Diferența nu a fost atât de mare, doar că ei au fost mai buni. Ne-au dominat ca joc, au fost peste noi. Au fost multe momente în care nu am ieșit din jumătatea noastră. Am făcut o greșeală, chiar dacă am stat foarte bine defensiv.

Am fost bine organizați defensiv, dar am pus prea puține probleme în atac. Am avut fazele lui Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, atât. Nici ei nu au avut foarte multe ocazii, dar au dat un gol.

(n.r. despre faza golului) Dacă te uiți la meci, pare că s-a pregătit ca jucătorii noștri să vină cu oamenii de pe partea lor. Deci Man să vină cu fundașul stânga (n.r. autorul golului). Și Rațiu să stea cu Yildiz. La acea fază, cred că a fost greșeala ambilor. Dennis Man l-a pierdut din marcaj pe fundașul stânga, care face o demarcare în interior, iar Rațiu trebuia să strângă acolo.

Ca fundaș dreapta trebuie să strângi, să nu fie spațiul acela între fundașii centrali și fundașul dreapta. Depinde și cum s-a pregătit meciul și ce a cerut selecționerul. Totuși, cred că a fost greșeala ambilor.

Ca antrenor, din punct de vedere tactic, îți dorești mereu ca fundașul lateral să strângă. Dacă domnul Lucescu a spus că Rațiu a fost vinovat, înseamnă că a știut ceea ce i-a cerut", a spus Cosmin Contra, potrivit digisport.ro.

După eliminarea din baraj, echipa pregătită de Mircea Lucescu va mai disputa un singur meci în această acțiune, un amical în deplasare cu Slovacia, programat pe 31 martie, nu mai devreme de ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.