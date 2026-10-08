Florin Răducioiu, atacantul Generației de Aur, a oferit câteva declarații în celebra publicație italiană Gazzetta dello Sport, care i-au uimit și pe jurnaliștii spanioli de la Marca.

Florin Răducioiu, în prim-planul Gazzetta dello Sport și Marca

„Excesele 'Van Basten al Estului': 'După calificarea la Cupa Mondială, am băut whisky până am leșinat'”, a titrat publicația apropiată de Real Madrid, citându-i pe jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

„Am devenit «Van Basten al Estului». Marco a fost idolul meu.

(...) După meciul Țara Galilor-România 1-2, cel care ne-a adus la Campionatul Mondial din '94, m-am dus la un pub și m-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat chiar și în taxi. A doua zi m-am ridicat și am zburat înapoi la Milanello.

Ca jucător, cu siguranță am avut unele vicii. În Monaco, eram pasionat de vin: cumpăram sticle de 10.000 de euro și mă răsfățam cu cine de lux. Trăiam ca un pensionar, lucru pe care îl regret puțin”, a dezvăluit Răducioiu.

Unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria României

Cu patru goluri marcate la CM 1994, Florin Răducioiu a devenit cel mai bun marcator din istoria României la Mondiale.

În total, în tricolor, a strâns 21 de goluri în 40 de selecții.

Dinamo, Bari, Hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanyol, West Ham, VfB Stuttgart, AS Monaco și Creteil sunt echipele din cariera lui Florin Răducioiu.