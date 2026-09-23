Lobonț, optimist înainte de startul Ligii Națiunilor: "România face 8 puncte în primele 4 meciuri"
În perioada 25 septembrie - 5 octombrie, România va juca nu mai puțin de 4 meciuri în Liga Națiunilor: Suedia (deplasare), Bosnia (acasă, fără spectatori), Polonia (deplasare) și Suedia (acasă). Parcursul din această competiție va determina și urna în care se vor afla tricolorii la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028.
Printre cei mai optimiști români înaintea celor 4 jocuri se numără Bogdan Lobonț. Portarul cu 86 de meciuri sub tricolor crede că naționala lui Gică Hagi va fi invincibilă și va obține 8 puncte.
"Eu spun că vom face 8 puncte. Cu Suedia facem egal. Cu Bosnia câștigăm, cu Polonia egal, iar cu Suedia acasă câștigăm. 8 puncte, am mare încredere!
Eu zic că argumentul este coeziunea echipei. E generația care a fost în 2019 (n.r - la Campionatul European U21), a crescut foarte mult, se cunosc foarte bine între ei. Îl au acum pe Gică Hagi, care îi cunoaște foarte bine. Trei sferturi din lotul pe care îl are la dispoziție l-a antrenat", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.
Lobonț, comparație cu Mondialul din 1994: "Hagi și Răducioiu veneau din Serie B, dar au învins Columbia"
Pentru a-și argumenta optimismul, Lobonț a făcut o paralelă între actuala generație a României și cea din 1994, care se pregătea de Cupa Mondială. Tricolorii realizau atunci cea mai mare performanță, calificarea în sferturile de finală.
"Îmi permit să mai fac o comparație. În 1994, România, când a mers la Mondialul din SUA, nimeni nu ne dădea nicio șansă cu Columbia. Columbia era cotată foarte bine să câștige Cupa Mondială, iar noi am câștigat cu 3-1. Atunci, Hagi venea la națională de la Brescia, care juca în Serie B.
Eu fac paralela asta cu Columbia din 1994. Ei aveau Valderrama, Asprilla, Cordoba. O echipă foarte, foarte bună! Atunci, la noi a contat foarte mult coeziunea echipei. La fel e și acum! Se cunosc între ei, știu și ce au în buzunare, au crescut împreună. Hagi și Răducioiu veneau din Serie B, de la Brescia!", a mai spus Lobonț.
Bogdan Lobonț: "Eu îl văd pe Louis Munteanu cu calități mai importante decât Răducioiu"
Întrebat cine crede că ar putea fi Florin Răducioiu al vremurilor actuale, Lobonț nu a stat prea mult pe gânduri și a explicat de ce îl vede pe Louis Munteanu chiar cu "calități mai importante" decât atacantul cu 21 de goluri la națională, toate în meciuri oficiale.
"De ce nu pot fi Bîrligea sau Louis Munteanu? Eu îl văd pe Louis Munteanu cu calități mai importante decât Răducioiu. OK, Răducioiu a avut cariera pe care a avut-o, a fost la Milan și așa mai departe, dar Louis Munteanu de nu poate fi? Bîrligea de ce nu poate fi? Louis are peste 800 de minute jucate în MLS, cu cifre bune. Vede poarta
Eu am mare încredere în băieți, sunt super optimist și merg pe coeziunea echipei. Îmi permit să mă duc și mai jos și să spun că unii au fost de la U15 împreună", a mai spus Lobonț.