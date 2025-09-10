Denis Drăguș a deschis scorul după doar două minute și tot el a ”dublat” avantajul oaspeților în minutul 18. Ciprioții au redus din diferență prin Loizou în minutul 29.



Lovitura de grație a fost dată de Charalampos Charalampous în minutul 76, cu un șut imparabil din interiorul careului, la care Horațiu Moldovan nu a putut interveni. Astfel, România pierde două puncte importante în Cipru și Mondialul pare tot mai departe.



Mircea Lucescu: ”Sigur că mă dau la o parte”



România rămâne cu șapte puncte și este la cinci distanță de următoarele două clasate, Bosnia și Austria. Mircea Lucescu este încrezător că ”tricolorii” se pot califica la turneul final, având în vedere că avem asigurat locul la baraj datorită parcursului perfect din Liga Națiunilor.



În cazul în care i se va cere plecarea, cel mai galonat antrenor român spune că este gata să renunțe la postul de selecționer.



„Sigur că mă dau la o parte dacă naționala are o soluție. Vorbesc foarte serios! Indiferent pe cine vrea Federația, dar să fie o soluție viabilă, prin care se poate redresa situația asta dificilă, delicată.



Nu e compromisă pentru că în fotbal totul poate fi schimbat. Dacă există o soluție viabilă, eu mă dau la o parte fără niciun fel de problemă”, a spus Lucescu, la Fanatik.ro.



Mircea Lucescu a strâns, până acum, 12 meciuri pe banca echipei naționale din septembrie 2024 și până în prezent. Opt meciuri s-au încheiat cu victorii, trei cu înfrângeri, iar meciul cu Cipru a fost singurul încheiat la egalitate.



România, sigură de prezența la baraj



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

