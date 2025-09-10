Partida cu Cipru s-a încheiat 2-2 și a complicat serios drumul spre Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a trimis aceeași echipă ca în partida precedentă cu Canada și nu a operat nicio modificare în primul „11”.



Drăguș a reușit "dubla", dar Cipru a revenit prin Loizou (29) și Charalampous (77). În prelungiri, Pittas a ratat șansa victoriei pentru gazde.

Mircea Lucescu sau Gică Hagi selecționer? Adrian Mutu a dat răspunsul imediat



După meci, fanii „tricolorilor” au cerut demisia selecționerului, scandând „Demisia, demisia” la Nicosia. În acest context, Adrian Mutu a fost întrebat despre viitorul postului de selecționer.



„Nu cred că vine Hagi. Cred că ar trebui să rămână Lucescu. Dacă nea Mircea decide să nu mai rămână, atunci trebuie să aduci pe cineva. La Hagi este o singură problemă: faptul că este proprietarul unui club de fotbal, ceea ce poate fi un conflict de interese. Dacă domnul Lucescu consideră că nu mai vrea să continue, îl lăsăm pe Gică Hagi, care îi cunoaște pe toți și i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”, a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.



După 2-2 în Cipru, România și-a luat practic adio de la câștigarea grupei și de la calificarea directă. „Tricolorii” sunt pe locul 3, cu 7 puncte, la cinci de Bosnia și Austria. Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România este deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League.



La baraj, România va fi în urna a 4-a și va juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

