Campioana en-titre primește vizita giuleștenilor pe Arena Națională în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României.



În turul sezonului regulat, tot pe Arena Națională, cele două echipe au remizat, scor 2-2, după ce FCSB a condus cu 2-0 (Lixandru 7', Bîrligea 61'), iar Rapid a egalat pe final (Koljic 83' și 90+2').



Elias Charalambous, declarație în forță înainte de FCSB - Rapid: ”Am senzația asta”



La conferința de presă premergătoare derby-ului, Elias Charalambous, antrenorul cipriot al roș-albaștrilor, a ținut să puncteze faptul că derby-ul este extrem de important și că nu există favorite indiferent de clasament.

Mai mult, tehnicianul a sugerat că elevii săi trebuie să fie concentrați total pentru a obține cele trei puncte și pentru a le oferi fanilor FCSB o victorie înainte de Crăciun.



”Este ultimul meci, este un derby. Am senzaţia că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm mâine (n.r. duminică, 21 decembrie), să câştigăm meciul.



Este foarte important pentru noi să câştigăm acest tip de meciuri şi sper să câştigăm cele trei puncte. În astfel de meciuri nu există favorite. Sunt şanse 50-50. Nu contează poziţia în clasament.



Sper să ne facem fanii fericiţi înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% la acest derby. Suntem pregătiţi să-i facem fericiţi pe fani”, a spus Charalambous.

