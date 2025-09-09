Denis Drăguș a înscris rapid două goluri, dar Cipru a revenit în repriza secundă, iar „tricolorii” au ratat șansa să urce pe locul doi.



La final, Horațiu Moldovan a venit la flash-interviuri și a analizat atât meciul, cât și situația sa de la Real Oviedo.



Horațiu Moldovan: „Chiar nu am cuvinte!”



„Ce mai putem spune? Suntem foarte dezamăgiți. Chiar nu am cuvinte. Ce să spun după 2-0? Chiar am crezut că o să rezolvăm meciul în prima repriză. Nu știu ce s-a întâmplat.



Nu știu, au preluat inițiativa, au jucat cel puțin în repriza a doua mai bine decât noi. Ca să fim realiști, au pasat mai bine, au creat ocazii și chiar au marcat.



Nu m-am uitat pe video... Cred că au mai fost momente și înainte de Euro când am făcut 0-0 acasă. Cred că, așa cum am ajuns în situația asta, tot noi vom putea să o scoatem la capăt. Nu e nimic pierdut, practic. Ne jucăm șansa până la final în această grupă și, dacă nu se poate, vom juca barajul.



Da... M-a surprins că s-a discutat mult prea mult pe această chestie, parcă am omorât pe cineva. A fost o greșeală foarte mare, îmi cer scuze în fața colegilor. Nu doar Horațiu Moldovan greșește. Cred că au greșit portari mult mai mari decât Horațiu Moldovan. Dacă ne uităm puțin în spate, cred că e prima mea gafă la echipa națională. Nu sunt robot. Am vrut să joc cu mijlocașul central, nu am avut opțiune, cel mai bine era să joc mingea lungă, dar m-am răzgândit. Și, la un portar, când te răzgândești, asta se întâmplă.



Îți dai seama că, dacă voiam să rămân portarul al doilea, rămâneam la Atletico. Mi s-a spus o chestie: acum portarul de acolo a început foarte bine. Eu cred că va veni rândul să joc și la Oviedo. Dar da, mă așteptam să joc din primul meci. Am să lupt pentru locul meu în primul 11 și sper să vină cât mai repede.



Eu am încredere 100% în grup și în tot stafful de la echipa națională”, a spus Horațiu Moldovan după meci.



Portarul de 26 de ani încă nu a debutat pentru Real Oviedo și se va întoarce la Atletico Madrid în vara lui 2026. Cota sa de piață este 2,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

