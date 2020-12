Fanii echipei nationale au decis! Acesta este cel mai frumos gol marcat de "tricolori" in 2020! VIDEO cu reusita SUPERBA care i-a impresionat 

Fanii echipei nationale au fost invitati sa voteze cel mai frumos gol marcat de "tricolori" in 2020.

FRF a ales 8 reusite, doua de la nationala de seniori, 5 de la echipa U21 si una de la nationala feminina, pe care le-a impartit in 4 dueluri.

Suporterii au putut vota golul care i-a impresionat cel mai mult in perioada 4-24 decembrie, golurile cu cele mai multe voturi din fiecare duel avansand in semifinale si apoi in finala.

Potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal, in finala au ajuns reusitele lui Valentin Mihaila, din meciul cu Finlanda U21, si Alex Maxim, din partida cu Austria din Nations League.

Fanii au votat in proportie de 67% golul de 3-1 al lui Maxim ca fiind cel mai frumos din acest an, victoria cu Austria fiind in sine una dintre cele mai bune partide jucate de echipa nationala in 2020.

Rezumatul partidei Austria - Romania, incheiata cu scorul de 2-3: