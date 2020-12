Nici in Romania NU VEZI asa ceva! :) Juventus - Napoli se JOACA, dupa ce initial Napoli pierduse la 'masa verde' meciul

Napoli a fost sanctionata dupa ce nu a facut deplasarea la Torino, pierzand meciul la 'masa verde' si un punct in clasament.

Meciul a fost programat pe 4 octombrie, insa Napoli nu s-a putut deplasa, motivand ca respecta instructiunile autoritatilor sanitare, dupa ce aparusera doua cazuri de Covid-19 in lot. Initial, Comisiile au decis ca Napoli sa piarda meciul la 'masa verde', pe motivul ca s-ar fi putut prezenta la meci.

Napoletanii au facut doua apeluri, care au fost respinse insa si au apelat la Comitetul Olimpic Italian, care a fost de partea lor. Astfel, meciul urmeaza a fi reprogramat, iar Napoli va primi inapoi punctul cu care a fost sanctionata.

BREAKING: #Napoli win their appeal against #Juventus 3-0 defeat and -1 penalty pic.twitter.com/jDl6TVbTGH