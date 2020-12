Primele doze de vaccin anti COVID ajung in Romania maine, prin Vama Nadlac! Sportivii trebuie sa se vaccineze! Ce spune un medic infectionist

Medicul Marinescu de la Matei Bals le recomanda sportivilor sa-si faca cat mai repede vaccinul anticovid.

Primele doze ajung in Romania pe 26 decembrie. Medicul Adrian Marinescu de la Spitalul Matei Bals spune ca se va vaccina din prima zi si le recomanda tuturor sportivilor sa se vaccineze:

"Sigur ca ma voi vaccina si o voi face din prima zi. Nu cred ca sportul face nota separata", spune medicul Marinescu.

La Euro vom avea spectatori in tribune, crede doctorul:

"Cred ca undeva din vara vor reveni suporterii. Depinde de cum vor functiona lucrurile, cat de eficienta va fi vaccinarea."

Adrian Marinescu e pasionat de fotbal, sport pe care l-a si practicat in copilarie. Doctorul de la Matei Bals a mai facut si inot:

"Tot timpul am fost stelist, pentru ca am stat si in cartier."