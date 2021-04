EXCLUSIV | "Parem favoriti!" Prima reactie din partea FRF dupa ce Romania si-a aflat grupa de la Olimpiada! Ce se intampla cu Mutu 

Fost antrenor, actualmente parte din Federatia Romana de Fotbal, Mihai Stoichita se declara multumit dupa tragerea la sorti.

Romania va juca intr-o grupa cu Honduras, Coreea de Sud si Noua Zeelanda, iar sansele de a ocupa unul din primele doua locuri nu par deloc de neglijat. Selectionata U23 va fi condusa de Radoi, iar daca negocierile dintre Mutu si FRF se vor finaliza cu succes, si acesta la merge la Tokyo alaturi de echipa, anunta Mihai Stoichita.

"E o tragere buna pentru noi. La prima vedere parem favoriti. Mutu isi continua activitatea la noi, vine la servici. Sa vedem, si asta e o problema pe care urmeaza sa o rezolvam in perioada urmatoare. O sa va anuntam cand o sa fie luata o decizie ferma de ambele parti. Asa a fost intelegerea, ca va merge si el la Olimpiada. Eu v-am mai spus, sunt niste reguli extrem de stricte.



E greu sa anticipezi. Nu ai voie decat sa mergi cu un anumit numar de oficiali. Bineinteles, e mult mai simplu sa negociem cu cluburile din Romania decat cu cele din strainatate. Va dati seama, si perioada de pregatire nu corespund. Sunt multe lucruri care trebuiesc gandite si strategia se va face in saptamanile urmatoare. Nu putem sa ne antepronuntam acum.

Trebuie sa ne bucuram de pozitia lui Burleanu, absolut toti romanii. Eu ma bucur si de Kovesi ca a ajuns unde a ajuns, chiar daca simpatia sau antipatia mea ar fi alta. Daca ei ajung acolo, inseamna ca foarte multi romani vor avea sansa sa progresez in spatiul international. Eu asa vad lucrurile. Tot ce incercam sa facem se vede, la tineret sunt rezultate si vor veni si la echipa mare.

E compliat, dar asa e fotalul. Eu de la inceput am stiut ca e un proiect mort, bine, mai aveam si niste informatii. Sunt oameni mult mai importanti ca mine care s-au pronuntat si au fost impotriva. Au fost extrem de realisti. M-am bucurat sa vad ca toti au pus accent pe factorul sportiv si nu pe cel economic. Eu nu comentez ce spune Gigi Becali. Poate spune ce spune si sub imperiul unor sentimente", a spus Mihai Stoichita la Ora Exacta in Sport.