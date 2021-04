Mutu, chemat la un club istoric al Romaniei! Presedintele confirma interesul: "A fost iubit aici!"

Recent, a aparut in spatiul public informatia conform careia contractul lui Mutu la nationala U21 a expirat in timpul turneului final din Ungaria si Slovacia.

De asemenea, s-a discutat si despre faptul ca fostul atacant nu ar fi dispus pentru moment sa asculte alte oferte pana cand nu se va rezolva situatia cu FRF. Mutu poate fi pus insa in situatia de a se hotari destul de repede ce vrea sa faca in continuare.

Asta pentru ca se afla in vizorul oficialilor de la Petrolul Ploiesti. Dupa ce au ratat calificarea in playoff-ul de promovare in Liga 1, ploiestenii l-au demis pe Viorel Moldovan si in prezent clubul cauta deja un antrenor pentru sezonul viitor.

Dupa ce Vivi Rachita a confirmat in exclusivitate pentru PRO X ca la Ploiesti se ia in calcul varianta numirii lui Cristi Chivu in functia de antrenor, acum se pare ca ploiestenii ar fi interesati si de Adrian Mutu, cel care a jucat pentru Petrolul pe final de cariera.

Informatia a fost confirmata chiar de directorul sportiv al Petrolului, Costel Lazar.

"Oful nostru e unul mare, pentru ca asteptarile erau altele. Am ratat play-off-ul, dar nu s-a ratat pe finalul sezonului regular, s-a ratat pe toata durata sezonului, cand s-au pierdut foarte multe puncte. Dar trebuie sa mergem mai departe, sa promovam in Liga 1 la anul. Avem o strategie, ramane sa clarificam anumite lucruri, vom discuta despre buget, de organigrama, de mai multe aspecte.

Lumea l-a iubit pe Adi cat a fost aici, ca jucator, si poate fi una dintre variantele de antrenor, dar deocamdata nu am inceput discutiile. Luam in calcul orice varianta in acest moment, avem multe nume pe lista, dar negocierile nu au inceput cu nimeni", a spus Lazar pentru Look Sport.