EXCLUSIV! Un titular al nationalei U21 se opereaza in aceasta iarna: "O sa ma intorc forta pentru European!"

Europeanul U21 din 2019 va fi organizat in perioada 16-30 iunie de Italia si San Marino. Tragerea la sorti e azi, la ora 19:00, la PROX!

Ionut Nedelcearu a jucat in 7 din cele 10 meciuri din aceste preliminarii ale nationalei U21 si este om de baza la FK Ufa, in prima liga din Rusia. Fundasul a dezvaluit care este grupa pe care o doreste la turneul final, ca va suferi o operatie la finalului acestui an si ca, de anul viitor, vrea sa devina un jucator important si pentru nationala de seniori a Romaniei.

"La tragerea de sorti vreau sa cadem cu Italia, Spania si Croatia. Stiu ca se vorbeste de semifinala, sunt asteptari mari, dar ca sa ajungem acolo trebuie sa jucam de doua ori mai bine decat am facut-o in preliminarii. Eu o sa ma gandesc la fiecare meci in parte. Trebuie sa o luam pas cu pas. Depinde si de desfasurarea partidelor si a grupei. Si in calificari am avut mai multe momente grele, dar am reusit sa trecem cu bine peste ele, ne-a ajutat faptul ca jucam mai mult la echipele de club. Au fost meciurile cu Tara Galilor, cand am rezistat cu doi jucatori eliminati, si bineinteles cu Portugalia, cu multele minute de prelungiri, cu penalty-ul ratat de ei... Dar chiar si primul meci cu Liechtenstein a fost dificil, cand veneam toti din vacanta.

Vrem sa ne pregatim bine, sa ne concentram si sa avem rezultate bune la acest Campionat European. Probabil ne va ajuta ca vom avea si cei mai multi suporteri in tribune dupa Italia, tara-gazda. Asteptam multi romani la meciurile noastre si nu vrem sa ii dezamagim. Apoi poate ne ducem la echipa de seniori cu noroc si ne calificam si la Euro 2020. Daca vom avea evolutii si rezultate bune in Italia sunt convins ca multi o sa facem pasul catre primul 11 al nationalei de seniori, pentru ca spre lot l-am facut deja. Normal ca vrem sa ne calificam si la Euro 2020 cu echipa de seniori, mai ales ca meciurile vor fi organizate si acasa.

Imi merge bine in Rusia, dar Ufa, echipa mea, a inceput mai greu sezonul asta, mai ales ca am fost angrenati si in Europa League. Avem moral bun, am batut pe Spartak Moscova in ultima etapa, trebuie sa ne ridicam acum, mai ales ca e diferenta mica in clasament intre echipe. Am jucat aproape toate meciurile din campionat, in 11 an fost titular, doar in 3 nu am fost folosit, cand am fost odihnit pentru intalnirile din Europa League. In iarna asta ma voi opera, voi suferi o operatie de deviatie de sept. Mi-au recomandat medicii, ca sa pot respira normal, pentru ca acum imi ia cam 30-40% din capacitatea de efort. O sa fiu forta in 2019, o sa pot sa alerg mai mult si sa fiu intr-o forma fizica mai buna", a spus Nedelcearu pentru Sport.ro.

Autor: Gabriel Chirea