"Acesta este clubul la care va juca Radu!" Impresarul capitanului din nationala U21, detalii despre transfer

Gazzetta dello Sport a anuntat recent ca Inter Milano este interesata sa il ia inapoi pe Andrei Radu.

Impresarul lui Andrei Radu e de parere ca portarul roman ar trebui sa mai ramana inca doi ani la Genoa, si abia apoi sa se gandeasca la un posibil transfer la Inter Milano, clubul care l-a cedat in vara la Genoa.

Discutia vine in contextul in care presa din Italia a scris in ultima perioada despre interesul lui Inter Milano pentru 'repatrierea' romanului.

"Lui Radu ii merge bine la Genoa, se simte foarte stimat si apreciat de clubul 'rossoblu'. Cu nationala Under-21 a reusit evolutii foarte bune. Pot spune ca el il isi urmeaza planul sau, acela de a creste si a capata experienta. Ideal pentru el ar fi sa mai ramana vreo doi ani la Genoa si sa capete experienta. Iar atunci cand Handanovic, care este un portar mare, va pleca de la Inter, atunci Radu va fi pregatit sa-l inlocuiasca... Viitorul sau este la Inter".

"Va dura probabil cativa ani, baiatul este cu siguranta echilibrat si isi cunoaste meseria. Chiar daca a comis cateva erori minore, datorate tineretii sale, el profita pentru a invata si a se imbunatati", a spus impresarul Oscar Damiani pentru Tuttosport.